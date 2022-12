Los hosteleros critican la nueva ordenanza de terrazas de Ponferrada

Aseguran que no se han tenido en cuenta sus sugerencias en asuntos tales como montaje y desmontado o iluminación de las mismas

Un hombre lee el periódico en una terraza de Ponferrada / QUINITO

La Asociación de Hostelería Bierzo ha lamentado este jueves que el Ayuntamiento no haya considerado ninguna de las 20 sugerencias que hicieron al respecto de la nueva ordenanza de terrazas.

Destacan varios puntos “que son realmente graves, como el que dice que ‘no se permiten los tendidos de instalaciones’". Aseguran haber avisado y que incluso desde la Concejalía habían reconocido que “las terrazas han de poder contar con iluminación”

“Igualmente nos parece de una pasividad total el obligarnos a recoger las terrazas todos los días por la noche y volverlas a montar de nuevo por la mañana cuando ellos mismos reconocieron que la limpieza era el único motivo para ello y es algo que no se realiza todos los días”, aseguran los hosteleros. “Montar y desmontar las terrazas es molesto para los vecinos y añade costes a los establecimientos”, recuerdan, “pero nuevamente no se han dignado a redactar ni una sola palabra al respecto. Se les propuso seguir los horarios de limpieza y levantarlas también el día de descanso pero nada”, critican desde la asociación.

La asociación asegura haber pedido que se estudiara “un posible encaje legal para dar algún tipo de garantía a la hora de invertir en una terraza, ya que el Ayuntamiento se reserva el derecho en todo momento a revocar una licencia sin tener que indemnizar a ningún afectado, lo cual nos parece abusivo dado el alto coste que tienen los montajes de terrazas actuales”.

A juicio de los hosteleros, “el verdadero objetivo que se vislumbra en esta ordenanza” no es otro que “levantar las terrazas covid antes de la llegada de las elecciones, no vaya a ser que esto reste votos”. A este respecto, recuerdan que “la mayoría de los negocios de hostelería que aún sobreviven tienen que devolver créditos ICO o préstamos derivados dela pandemia que, en caso de llegar a poder pagarlos, no será nunca antes de 3 o 4 años, y sin la ayuda de estas terrazas para muchos será imposible”.