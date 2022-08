El HotSpot Soul Weekender vuelve a las fiestas de La Encina

JP Bimeni & The Black Belts, Los Saxos del Averno y The Allnighters conforman el cartel del festival los días 6 y 7 de septiembre

JP Bimeni & The Black Belts actuarán en Ponferrada el 6 de septiembre. / HotSpot Soul Weekender

La Plaza de San Lorenzo de Ponferrada, popularmente conocida como 'Plaza de los Culos', será el escenario por segundo año consecutivo del festival HotSpot Soul Weekender, que alcanza su cuarta edición y de nuevo formará parte del programa de las fiestas de La Encina. JP Bimeni & The Black Belts, Los Saxos del Averno y The Allnighters serán los platos fuertes de esta edición, que se desarrollará los días 6 y 7 de septiembre en Ponferrada.

JP Bimeni es un músico de Burindi afincado en el Reino Unido, a donde emigró huyendo de la violencia gracias a una beca de estudios. De formación autodidacta, ha pasado por multitud de proyectos desde 2002 y llega a Ponferrada presentando su segundo LP, Give me hope, grabado en Carabanchel. Junto a él estarán The Black Belts, una banda compuesta por Rodrigo Díaz (batería), Pablo Cano (bajo), Fernando Vasco (guitarra), Álex Lárraga (teclados), Ricardo Martínez (trompeta) y Rafael Díaz (saxo) para llenar el escenario del mejor rhythm & blues con reminiscencias a Marvin Gaye y Ottis Redding.

Por su parte, Los Saxos del Averno nacieron como cuarteto de acompañamiento del grupo Ginferno, con el que se alzaron con el premio al mejor álbum de músicas del mundo en los Premios de la Música Independiente 2014 gracias al disco Erta Ale. En 2015 comenzaron a colaborar con otros grupos como The Limboos y ahora llegan al Bierzo con su proyecto propio, que parte del R&B de los años sesenta.

Tras ellos, los vitorianos The Allnighters serán los encargados de poner la guinda al HotSpot Soul Weekender. Nacidos como banda en 1988 y separados diez años después, en 2013 regresaron a los escenarios tomándose la vida con más calma y escogiendo cuidadosamente sus actuaciones. En 2016 grabaron Everything is changing, un disco que les volvió a lanzar al circuito de festivales con su propia receta musical: el Soulful Rhythm & Blues.

Como el año pasado, a las actuaciones principales se añadirán una sesión vermú de DJ en el Turco de Manila a cargo de DJ Sandra Teenage Kicks y los Hermanos Terrazas el sábado y otra en el King Kong el domingo con DJ Von Mierda y Ernie Lomeshack.

Programa del HotSpot Soul Weekender 2022

Martes 6 de septiembre

13.00 Turco de Manila (C/ Gil y Carrasco). DJ Sandra Teenage Kicks y los Hermanos Terrazas.

22.30 Plaza de San Lorenzo. JP Bimeni & The Black Belts.

Miércoles 7 de septiembre

13.00 El King Kong (Plaza del Ayuntamiento). DJ Von Mierda y Ernie Lomeshack.

21.00 Plaza de San Lorenzo. Los Saxos del Averno.

23.00 Plaza de San Lorenzo. The Allnighters.