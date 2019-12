Hoy también es el día contra la violencia contra la mujer

Antes pensaba igual, pero con una hija y otra en camino estas cosas preocupan más.

Espero no tener que pedirles un día perdón por traerlas a este mundo, en el que están en auge partidos australopithecus como VOX, que gustan y son votados por gente “normal” porque -es que hay cosas con que tienen mucha razón-, como si no ocurriera así hasta con el partido más imbécil que a alguien se le pudiera ocurrir… y olvidando las cosas en las que no solo no tienen razón alguna sino que son muy graves.

Porque si lo primero para dar con la solución de un problema, es reconocer el problema; lo primero para retroceder es olvidar el problema, hacerlo invisible.

Y eso es lo que pretenden mentalidades así: tapar el triste hecho de que en este mundo es un riesgo añadido ser mujer.

Y ya solo por eso, aunque no es lo único, da igual la razón que puedan tener en alguna otra cosa, ya que están hablando de desproteger a nuestras madres, hijas, hermanas, amigas….

Y me preocupa oír, al calor de ese discurso arcaico que alimenta a personas con resentimientos no tratados, salvajadas como -están más protegidas que el urogallo- o, al ver en el telediario casos como el de “la manada”, saltar directamente con -esa zorra es que los calentó- -quiso pasarlo bien y luego quiso joderlos por otro lao-.

Sí, amig@s, son comentarios reales y recientes, escuchados en público incluso de hombres jóvenes.

Otro ejemplo, cual pensamiento en voz alta de otro hombre, este mayor, al ver una noticia de una violación y asesinato: -hombre, joderla vale, pero matarla…-

Alguna vez he entrado al trapo y he discutido al oír esas salvajadas… y solo he perdido el tiempo ¿Acaso se puede cambiar algo así metido en una cabeza adulta?

Espero que sepamos crear unas mentes mejores entre las que están en formación, y espero que sepamos acorralar a las mentes retorcidas… aunque los datos de víctimas, y otros, parecen corresponder a un tiempo pasado.

Tomás Vega Moralejo. 26 de Noviembre de 2019.

