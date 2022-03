Así transcurre la sexta jornada de la huelga de transporte en el Bierzo: "No somos una minoría"

Las declaraciones realizadas por la ministra de Política Territorial del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, han causado enfado entre los transportistas que este sábado 19 de marzo viven su sexta jornada del paro de transporte.

Rodríguez aseguró este jueves con total rotundidad que el paro lo está realizando "una minoría" y señaló que se trata de "una reacción que parece orientada por posicionamientos de la ultraderecha".

"No somos una minoría". Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza, Antonio García Regueiro, quien ha explicado que "la ministra intenta desacreditarnos y se contradice porque si fuésemos una minoría no haría falta el gran despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil que han hecho".

"Están desviando la atención a cosas menos importantes y no se dan cuenta de que esto es una cadena logística", explica el portavoz de la Agrupación de Transportistas de esta zona. "En Francia ya han bajado el precio del gasóleo, que es la pieza clave. No tienen que darle más vueltas. Tienen que limitar los precios básicos. En la actualidad, el precio del barril está por debajo de los 100 dólares y resulta que el precio del litro en las gasolineras es de 1,80 euros. Si estuviese ajustado, el precio del litro debería ser de 0,99".

Garcia Regueiro muestra su incomprensión asegurando que "no sé que es lo que pretenden. La ministra de Consumo de Francia ha lanzado un mensaje a España y les ha dicho que espabilen porque tenemos que recuperar la cadena logística que también afecta a los países del entorno".

La Guardia Civil investiga a un grupo violento compuesto por once personas como presuntos autores de los delitos continuados de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial cometidos durante las jornadas de paro en el sector del transporte.

El portavoz de esta Agrupación asegura que "no han sido de los nuestros, no todo lo que ocurre es de transportistas".

Los componentes de la Agrupación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza se reparten por los distintos puntos de la zona para realizar piquetes informativos y encargarse de que los camiones se paralicen. "Si paramos todos esto se resuelve antes", asegura García Regueiro. "Este viernes llegaron a Roldán 7 camiones y les dijimos que aparcasen. Lo que pretendemos es tratar de inculcarle a la gente que está trabajando que de esto nos vamos a beneficiar todos".

El Gobierno de España desplegó 15.000 agentes de la Policía para reprimir las actuaciones violentas de los piquetes de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, organización minoritaria convocante de una huelga indefinida en el sector. Así lo anunció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una rueda de prensa donde catalogó esta movilización de “boicot organizado por un sector minoritario de ultras apoyados por la ultraderecha”, en declaraciones recogidas por Servimedia.

Manifestación de transportistas en Ponferrada

Una larga fila de 80 camiones recorrió de nuevo este jueves las calles de Ponferrada, esta vez para dirigirse a la plaza del Ayuntamiento, donde finalizó la manifestación convocada por la Asociación de Transportistas del Bierzo, Valdeorras, Astorga y La Bañeza en el cuarto día de paro en el sector del transporte para protestar contra la subida del precio de los combustibles.

Cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, se reunieron a las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada para hacer visibles sus quejas, que resumía el portavoz de la asociación, Antonio García Regueiro, no sin antes ironizar sobre las cifras de seguimiento que defiende el Gobierno: "Parece ser que a nivel nacional somos un 5% de los transportistas, la verdad es que no sé por qué se desabastecen las fábricas y las tiendas de alimentación. El problema existe y esto no es un movimiento de cinco y, encima, de ultraderecha, como dicen".