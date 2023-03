Llegan los huertos urbanos a Ponferrada

Huertos urbanos de Ponferrada. / QUINITO

El Boletín Oficial de la Provincia de este lunes, 13 de marzo, publica las bases reguladoras del funcionamiento de los futuros huertos urbanos que se instalarán en Ponferrada. Estos espacios, que podrán ser explotados por los vecinos mayores de edad empadronados en el municipio que lo soliciten, se van a instalar entre la calle Batalla de Bailén y el paseo junto al río Sil. Tienen por objetivo ofrecer esta actividad agrícola a los ciudadanos con fines ligados al autoconsumo de productos hortícolas, verduras u hortalizas, así como plantas medicinales y aromáticas o flores. Además, se espera de este modo revalorizar este espacio público frente al monte Pajariel. Los trabajos para adecuar el espacio se iniciaron a principios del año pasado

El reglamento explica las condiciones de solicitud y uso. Por ejemplo: no podrá haber dos solicitantes que sean de la misma unidad de convivencia y se perderá el derecho si no se cultiva durante más de cuatro meses seguidos. La venta estará prohibida, así como el uso de ciertos fertilizantes que no sean procedentes de compostación o abonos minerales de origen natural.

Las normas de uso son de sentido común: los usuarios están obligados a hacer “un uso correcto” de las instalaciones, limpiar de malas hierbas y respetar la cohabitación con el resto de usuarios. Han de reciclarse los desechos orgánicos derivados del cultivo de la parcela y reparar o reponer los elementos que se deterioren.

El reglamento también contempla un régimen sancionador en caso de infracciones. Los interesados en participar en el programa podrán presentar sus solicitudes dentro de quince días en la web o dependencias del Ayuntamiento de Ponferrada.