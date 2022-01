Bolo, en el banquillo de El Toralín durante el Ponferradina-Zaragoza. / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, compareció ante los medios en la previa del Huesca-Ponferradina que se disputa este domingo en El Alcoraz, el primero de tres partidos consecutivos ante rivales directos para el equipo berciano. En este sentido, Bolo admitió que "vamos a enfrentarnos a tres equipos que van a pelear por el playoff, pero no van a ser determinantes".

Con algo menos de media Liga por delante, el técnico blanquiazul considera que "si hacemos buenos partidos y sumamos puntos estaríamos en una situación privilegiada, pero si no, seguiríamos en posición de hacer cosas importantes".

Bolo reconoció que la jornada de descanso de la pasada semana ha venido bien "para recuperar efectivos y piernas. Han sido dos semanas muy buenas y el equipo está con ganas de que llegue el domingo para hacer un buen partido". El entrenador sólo tendrá las bajas de Adri Castellano, que el lunes se reincorporará al trabajo con el grupo, y el sancionado Naranjo para visitar al Huesca.

Respecto a su rival del domingo, el entrenador de la Ponferradina recordó que "vienen de hacer un buen partido y sumar los tres puntos y ahora querrán sumar la segunda victoria consecutiva en casa para ir subiendo puestos en la clasificación".

En otro orden de cosas, a diez días para el cierre del mercado invernal de fichajes, Bolo aseguró que "estamos trabajando y buscando un jugador que aporte tanto deportivamente como en el vestuario, porque el aspecto personal lo consideramos muy importante. Si no lo podemos conseguir tampoco pasa nada, tenemos plantilla para pelear por todo lo que nos propongamos". Eso sí, el técnico no ocultó su preocupación por que puedan llevarse a algún jugador: "Es un orgullo que equipos más grandes se fijen en nuestros futbolistas, pero tenemos la esperanza de que eso no suceda en este mercado".

Huesca-Ponferradina. Horario y dónde ver

El Huesca-Ponferradina de la vigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank se disputa este domingo, 23 de enero, a las 18.15 horas en El Alcoraz y se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga. El partido estará dirigido por el colegiado valenciano Iván Caparrós Hernández, que estará ayudado desde el VAR por el gallego David Pérez Pallas.