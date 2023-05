Juanfran, en el banquillo de El Alcoraz. / LaLiga

Juanfran García llegó visiblemente afectado a la sala de prensa de El Alcoraz minutos después de que se confirmara el descenso de la Ponferradina a Primera RFEF. El técnico confesó que "son momentos fastidiados con una carga anímica importante que veníamos arrastrando durante tiempo. Queríamos alargarlo siete días más y no ha podido ser. Quiero pedir perdón a la afición que nos ha estado apoyando en cada partido y darles fuerzas porque vamos a volver pronto".

A pesar de su corta estancia en el club, el entrenador blanquiazul asumió su parte de responsabilidad por el amargo final: "Llevo mes y medio pero da igual, yo asumí esto con una responsabilidad importante y yo tengo culpa. Se han perdido partidos por no saber manejar ciertas situaciones a nivel mental y por supuesto que tengo que pedir perdón. Desde el momento que acepté el puesto sabía la responsabilidad".

Juanfran también quiso aprovechar para dar ánimos a sus jugadores, señalando que "Estoy orgulloso de todos los jugadores desde el primer día que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Les he dado las gracias por el grado de responsabilidad uno por uno. No le puedo poner ningún pero a los chavales dentro de una situación fastidiada. No es fácil gestionar los ánimos y les tengo que agradecer el comportamiento que han tenido conmigo y estoy orgullosísimo de cómo han dado la cara en todos los partidos. Ahora tenemos la responsabilidad de exigirnos y competir en los dos partidos que nos faltan porque estamos defendiendo un escudo, un club y una ciudad".

Por último, el entrenador mostró su disposición a encabezar el nuevo proyecto de la Ponferradina para retornar a Segunda División: "Ahora son momentos jodidos en los que la cabeza da muchísimas vueltas, pero evidentemente me pongo a disposición del club para continuar. Después de lo de hoy me siento en deuda con el club y estaría absolutamente encantado de asumir este maravilloso reto".