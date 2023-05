Juanfran, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

Juanfran García puso de manifiesto este viernes en la previa del Huesca-Ponferradina la importancia vital de este partido para que el equipo berciano siga vivo una semana más. El técnico valenciano remarcó que "sólo nos vale ganar. Es el último partido en el que dependemos de nosotros mismos para tener siete días más de esperanza y vamos a ir a por los tres puntos con nuestras armas. A día de hoy nadie puede decir que la Deportiva está descendida y queremos pelear para seguir ahí".

El entrenador blanquiazul aseguró que, tras ganar al Málaga, "ha sido la semana que mejor hemos visto a los chavales en los entrenamientos. Eso ayuda, pero sabemos que no hemos hecho nada y nos lo jugamos todo en Huesca. Estamos contentos de haber dado dos días libres porque sabemos lo que necesita el jugador. Creo que hemos acertado porque el entrenamiento del miércoles fue espectacular y se ha alargado al jueves y al viernes".

En ese sentido, Juanfran quitó hierro a la polémica suscitada en las redes sociales por la presencia de Naranjo y Edu Espiau el pasado martes en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu: "No eran dos, eran tres", aclaró (Ale Díez también estuvo en Madrid). "En su día libre pueden hacer lo que quieran y faltaban cinco días para Huesca, que es tiempo suficiente. Entiendo que a alguna gente le pueda parecer raro, pero sólo los que hemos estado en situaciones así, y yo he estado en tres descensos, sabemos lo que necesitan los jugadores, que es aislar la cabeza unos días. Llevan tiempo sufriendo y es normal que quieran ir a ver un partido así. Me pidieron permiso y les dije que sí, y creo que hemos acertado".

Centrado ya en el partido del domingo ante el Huesca, Juanfran hizo hincapié en la importancia de mantener la portería a cero: "Lo dijimos el primer día que llegamos, si conseguíamos eso íbamos a ganar muchos partidos, y se lo repetimos en el descanso ante el Málaga, que si manteníamos la puerta a cero, ganábamos seguro, y en los tres que faltan, lo mismo. Eso es un compromiso de los once que están en el campo".

Por último, el entrenador sólo descartó a Amir, sancionado por acumulación de tarjetas, para el partido del domingo, aunque todo el equipo viajará a Huesca.

Huesca-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Huesca-Ponferradina correspondiente a la cuadragésima jornada de Liga en Segunda División se disputa este domingo, 14 de mayo, a las 18.30 horas en el campo de El Alcoraz. El partido se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el valenciano Andrés Fuentes Molina, que estará ayudado desde el VAR por el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárez.