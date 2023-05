Hugo Vallejo: "En casa deberíamos haber dado un punto más de intensidad"

Hugo Vallejo, durante un partido en El Toralín. / QUINITO

La Ponferradina continúa con la última semana de entrenamientos de la temporada antes del cierre de la Liga, que tendrá lugar este domingo a las 16.15 horas ante el Sporting de Gijón en El Molinón. El equipo blanquiazul está trabajando en el estadio de El Toralín debido a los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en el Anexo y al término de la sesión de este miércoles Hugo Vallejo compareció ante los medios para hacer balance de una temporada que finaliza con el descenso de la Deportiva a Primera RFEF.

El jugador granadino confirmó que está disponible para el partido de Gijón después de retirarse con molestias en el gemelo el pasado sábado, que finalmente se quedaron en un susto, y valoró la oportunidad de terminar la temporada jugando después de no haberlo hecho de forma continuada durante buena parte del campeonato: "Al principio no tenía muchos minutos con José [Gomes] y con Gallego tuve más continuidad hasta que me lesioné. Con Juanfran he acumulado más minutos y voy a acabar jugando y con buenas sensaciones".

Respecto al desenlace final de la campaña, Hugo Vallejo destacó que "todos hemos tenido nuestra parte de culpa. El club cuando cambia de entrenador lo hace buscando el beneficio del equipo, pero no ha salido como esperábamos". Además, añadió que "en casa deberíamos haber dado un punto más de intensidad y resultados. Fuera hemos sido competitivos y hemos tenido mala suerte en algún partido, pero en casa hemos perdido muchas oportunidades". También apuntó a la falta de gol como clave en el descenso: "Si no marcas, no sumas puntos. Ha sido un cúmulo de cosas, no marcas porque no llegas tanto o porque no juegas de una manera... Todos tenemos algo de culpa".

En cuanto al último partido de la temporada, Vallejo aseguró que el objetivo es "intentar ganar, el instinto es irte con el mejor sabor de boca posible. Contra el Albacete tuvimos buenos minutos en la segunda parte y es lo que nos ha fallado durante toda la temporada, ser más atrevidos y tener más personalidad".

Por último, habló sobre el futuro de la Ponferradina en Primera RFEF, asegurando que "es un club muy atractivo, recién descendido de Segunda, y hay que hacer un buen proyecto para volver a donde se merece estar".