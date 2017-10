Quien es el hispanista más reputado en la actualidad, Ian Gibson, se ha pronunciado sobre la crisis que atraviesa España desde la celebración del referéndum secesionista en Cataluña. “. Siento amor y rabia por España, porque-hasta tengo pesadillas últimamente-, no es lo que yo querría”, señaló este jueves en Astorga, donde participó en una, dentro del proyecto, organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación y el Ayuntamiento de Astorga.

“El tema catalán es muy decepcionante para mí como hispanista, España es un país que la gente ama y no lo queremos ver dividido o a la greña. Pensaba que teníamos una solidez, pero me parece que no. Sueño con una República Federal, España no tiene por qué ser necesariamente monárquica. Yo la querría ibérica, con Portugal en el gran proyecto, si ellos quieren. Lo grande de España es la cultura, la mezcla, la mezcla de idiomas y no esto”, apostilló.

Preguntado por una posible solución a la situación actual, Ian Gibson señaló que cree “en el diálogo, pero se ha perdido muchísimo tiempo”. “España es muy diversa, puede ser monarquía, república, creo que se puede cambiar, por qué no abogan por la España federal. Teniendo todo a su favor, podría ser un paraíso. Ver esta cosa tan patética me duele mucho como hispanista“, manifestó.

Astorga, un lugar mítico

“Astorga para mí es un sitio mítico, porque desde hace muchos años conozco la Vía que unía Mérida con Astorga”, señaló el hispanista, nacido en Dublín pero nacionalizado español desde 1984. Gibson llegó a España por primera vez hace seis décadas, dejó la docencia para dedicarse a escribir, “no quería ser hispanista en la distancia”, aseguró. Uno de sus primeros trabajos fue sobre Federico García Lorca. “No sabía nada de su asesinato, fue un proceso en el que me fui adentrando en el año 65, cuando aún quedaban diez años de franquismo. Acabé escribiendo una monografía sobre la represión franquista“, apostilló. En la actualidad asegura que se ha planteado hacer una revisión de la biografía de Lorca, “puede que salga algo el próximo año, con motivo del 120º aniversario del nacimiento del poeta”.

En la charla también dio a conocer que su escritor preferido es Miguel de Cervantes, al que se ha acercado a través de El Quijote, y del que asegura que es “un libro genial”. “Cervantes escribe cosas muy peligrosas en una época marcada por la censura, me parece fascinante”, concluyó.