Naranjo abrió el marcador de penalti. / LaLiga

La Ponferradina sumó una nueva victoria a domicilio en su primera visita a Can Misses gracias un solitario gol de Naranjo, de penalti, que sirvió para derrotar al Ibiza y aupar a los blanquiazules a la segunda posición, a expensas de lo que hagan el Tenerife y el Eibar en sus partidos (0-1).

Bolo presentó un once con más cambios de los esperados, entre los que destacó la ausencia de Copete, que no estaba ni en la convocatoria, y la presencia de Adri Castellano en el lateral izquierdo y Edu Espiau como pareja de Sergi Enrich arriba.

La Deportiva salió mejor al campo y acumuló varias llegadas peligrosas en los primeros diez minutos, aunque le faltó encontrar el último pase para meter en apuros a Germán. El Ibiza se fue desperezando con el paso de los minutos y el partido se igualó sin que los porteros tuvieran demasiado trabajo.

A la media hora de juego Naranjo rompió el guion tras recibir un pase en profundidad de Agus Medina y plantarse solo ante el portero. El canario regateó a Germán, que lo derribó en su intento por hacerse con el balón, y el propio Naranjo se encargó de transformar el penalti con un potente disparo al centro de la portería.

El gol fue un jarro de agua fría para los ibicencos, que no supieron cómo reaccionar, mientras la Ponferradina pudo irse al descanso con una renta aún mayor, pero el tanto logrado por Sergi Enrich no subió al marcador por un ajustado fuera de juego del delantero deportivista.

El Ibiza metió una marcha más a la vuelta de vestuarios y el partido ganó en ritmo, ya que la Deportiva contrarrestaba con peligro las llegadas de los locales. Agus Medina rozó el segundo en un disparo lejano nada más comenzar el segundo tiempo, aunque la más clara la tuvo Edu Espiau al culminar una contra dirigida por Dani Ojeda rematando por encima del larguero la dejada del ‘siete’ de la Ponferradina.

Los cambios de Carcedo fueron acercando cada vez más al Ibiza al área de Amir y el cuadro balear empezó a sumar ocasiones muy claras de gol, primero en los pies de Miki Villar y después en los de Bogusz, pero ambos remataron ligeramente desviado.

La Deportiva supo sufrir para aguantar las acometidas de los celestes e incluso pudo matar el partido en una contra, pero el remate final de Erik Morán se fue por encima del larguero. En cualquier caso, no fue necesario, pues los minutos fueron pasando sin que el Ibiza encontrara la forma de romper la defensa berciana y la Ponferradina sumó tres puntos que la mantienen en la zona noble de la clasificación de Segunda.

IBIZA (0): Germán; Fran Grima, Gálvez, Rubén, Morillas; Javi Pérez, Molina; Cifuentes (Castel, 59’), Ekain (Miki Villar, 59’), Bogusz (Nono, 74’); y Herrera (Davo, 74’).

PONFERRADINA (1): Amir; Paris Adot, Pascanu, Amo, Adri Castellano (Pujol, 88’); Dani Ojeda (Saverio, 70’), Agus Medina, Erik Morán, Naranjo (Yuri, 77’); Edu Espiau (Paul Anton, 77’) y Sergi Enrich (Saúl, 88’).

GOLES: 0-1, min 32: Naranjo, de penalti.

ÁRBITRO: Milla Alvendiz (C. Andaluz). Tarjeta amarilla a Pascanu (14’), Germán (30’), Javi Pérez (39’), Edu Espiau (49’), Dani Ojeda (67’), Morillas (86’).

ÁRBITRO DE VAR: Vicandi Garrido (C. Vasco).

INCIDENCIAS: Can Misses. 3.900 espectadores.