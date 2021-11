Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Can Misses. / EBD

Jon Pérez Bolo se fue muy satisfecho con la victoria de la Ponferradina en Ibiza, no sólo por los tres puntos, sino por el trabajo realizado por su equipo durante los 90 minutos: “Veníamos a un campo difícil y creo que hemos estado muy bien, hemos dominado durante gran parte del partido. Al final el Ibiza tenía que ir a empatar y nos ha metido un poco en nuestro campo, pero hemos defendido bien y no les hemos dejado tener ocasiones claras. Me voy contento porque sé la igualdad que hay en esta categoría y hacer un partido como el que hemos hecho aquí tiene mucho valor“.

El técnico blanquiazul no ocultó su felicidad por continuar una semana más entre los mejores de Segunda, pero también insistió en su mensaje de prudencia: “Es difícil estar donde estamos y hacer la temporada que estamos haciendo. Hay que disfrutar el camino, el equipo está comprometido y es un orgullo vernos ahí, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Veremos hasta dónde somos capaces de llegar, pero las sensaciones son muy buenas“.

Volviendo al partido, Bolo destacó la capacidad de la Deportiva para leer un choque marcado por el fuerte viento que reinaba en Can Misses: “El peor enemigo del jugador en el campo es el viento, porque te incomoda y tienes que estar muy atento. Lo hemos hablado antes del partido y creo que hemos estado muy bien. Cada uno ha optado por un juego y nosotros hemos estado bien, sin cometer prácticamente ningún error y eso es importante también, saber interpretar los partidos“.

Por último, no quiso entrar en polémicas al ser preguntado por el penalti que dio lugar al gol de la victoria berciana: “El penalti por lo que me dicen sí es. Si el árbitro lo pita y el VAR no dice nada, será penalti. No sé lo que pueden decir las redes sociales, yo estoy al partido”.