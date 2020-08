Identificadas dos personas en León por no utilizar cinturón de seguridad ni mascarilla, portar dos navajas y marihuana y darse a la fuga

Agentes de la Policía Local de León identificaron a última hora de la tarde de ayer al conductor de un vehículo y su acompañante por no utilizar el cinturón de seguridad, no llevar mascarilla y portar dos navajas de más de once centímetros así como una pequeña cantidad de marihuana que fue hallada en el interior del coche.

Los hechos tuvieron lugar a las 20.50 horas en la zona sur de la ciudad, cuando los agentes observaron que el copiloto del vehículo un llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sin embargo, una vez que interceptaron el turismo para identificar a los ocupantes, el conductor se dio a la fuga, por lo que se produjo una persecución por las calles cercanas hasta que se bajaron del coche para huir a pie, aunque fueron localizados en una calle próxima.

Una vez identificados, los agentes tramitaron los correspondientes expedientes administrativos por las navajas, por no llevar la mascarilla, por no hacer uso del cinturón de seguridad y por la sustancia estupefaciente encontrada en el vehículo.