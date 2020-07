Identifican el insecto causante de las alergias en manipulaciones de semillas de guisantes

Bruchus lentis / ULE

Rafael Álvarez Nogal y Víctor Moreno-González, investigadores de la Universidad de León (ULE), han participado en el trabajo titulado ‘Occupational airborne contact urticaria, anaphylaxis and asthma in farmers and agronomists due to Bruchus pisorum’ (‘Urticaria, anafilaxia y asma de contacto en el aire ocupacional en granjeros y agrónomos debido a Bruchus pisorum’), en el que han logrado identificar el proceso alérgico no descrito antes, provocado por el escarabajo Bruchus pisorum, que se produce en agricultores y agrónomos que manipulan semillas de guisantes.

“Hemos sido los encargados de identificar la especie de insecto y de hacer los correspondientes estudios microscópicos para buscar qué estaba causando la alergia”, explica Víctor Moreno-González, doctorando de Zoología de la ULE. “En un primer momento, desconocíamos si el insecto mordía o ‘pinchaba’ con algo, y gracias a los detalles del estudio microscópico pudimos ver que el agente que estaba causando esas reacciones debían de ser unas setas (‘pelos’) finas que recubren al insecto”, añade.

Las larvas del escarabajo viven dentro de las semillas del guisante y durante su almacenamiento el adulto sale y al liberar esas ‘setas finas’, causa reacciones alérgicas como urticaria (si las sedas se “clavan” en la piel), asma (si se inhalan) e incluso anafilaxis, que afectan, sobre todo, a las personas que manipulan estas semillas. Moreno-González subraya que la importancia de este trabajo radica en que esta especie (Bruchus pisorum) “es una de las plagas más comunes del guisante”.

La investigación ya ha sido aceptada para su publicación en ‘Contact Dermatitis’, una revista científica de gran interés para el mundo de la medicina y especialmente para los médicos alergólogos. Esta publicación ocupa el puesto cinco de las 27 que se editan en el mundo científico dentro de la sección de ‘Alergia’, y dentro del grupo de las revistas que se incluyen en la sección de ‘Dermatología’ ocupa el sexto lugar de las 66 existentes en el ámbito de la investigación.

La impulsora del trabajo es Alicia Armentía Medina, jefa de alergología del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid y profesora de la Universidad de Valladolid y en el mismo además de Álvarez-Nogal, profesor de Biología Celular de la ULE, y Moreno-González, participa un equipo del Hospital de Valladolid integrado por Blanca Martín, Sara Fernández, Sara Martín, Ángela Moro, José M. Vega, Abel Barrios, Miriam Castillo y Fernando Pineda.