El Instituto de Estudios Bercianos, IEB, celebró este viernes una jornada dedicada a los veinte años de Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad y lo hizo con uno de los mayores investigadores del patrimonio, Claude Domergue. El arqueólogo está reconocido mundialmente como el principal conocedor de los yacimientos mineros de la Península Ibérica y lleva más de cincuenta años estudiando palmo a palmo los restos de explotación aurífera en el Bierzo. Por ello, Domergue junto a otros cuatro historiadores bercianos, ha sido nombrado Socio de Honor del IEB.

“Este reconocimiento es la conclusión a un trabajo que empecé hace medio siglo, en los años 64 o 65. Las Médulas fue un lugar industrial y ahora está lleno de turistas. El centro de interpretación está muy bien hecho, los trayectos muy bien indicados, el problema es que haya tanta gente en una zona tan frágil por la naturaleza del suelo”, subrayó.

Para preservar el interés patrimonio del yacimiento, Domergue entiende que se debe seguir investigando. “Mi tesis es que si no hay una investigación que permanezca durante todo el tiempo para sostener el interés del lugar poco a poco se deshace el interés por ese lugar así que si hay protección del lugar, organización de las visitas, etcétera, siempre hay que hacer investigación de todo tip0”.

Durante el acto también fueron reconocidos como Socio de Honor los historiadores bercianos José Antonio Balboa, Vicente Fernández, Miguel José García y José Ignacio González. “Ser socio de honor es un honor. Quizá lo que yo echaría en falta es que no hemos sido capaces de crear una escuela, no hemos creado discípulos. No hay chicos jóvenes que hayan emprendido la labor de continuar investigando la historia del Bierzo”, resaltó Balboa.

“Es un orgullo ser Socio de Honor y más sabiendo de quién viene, de la asamblea y de los socios. Evidentemente estoy orgulloso”, declaró Vicente Fernández Vázquez, Tito. Para Miguel José García González “ser socio del IEB ya es un honor” y para José Ignacio González “es un honor y un agradecimiento enorme”.

Además, el ingeniero e investigador Roberto Matías expuso sus últimas averiguaciones sobre los Canales Romanos en una charla. “Hay que reinvestigar los canales romanos por las nuevas evidencias que han salido en la zona de Corporales y Truchas, sobre el nuevo tramo de canal descubierto. Voy a presentar un boceto de lo que ha sido el concepto de evolución del canal de Las Médulas desde la antigüedad hasta la fecha. Sabemos cuáles eran, cuántos eran y de qué manera estaban los canales romanos. Hoy hago un remix de toda la investigación realizada y dejo la puerta abierta para continuar investigando con más profundidad”, porque cuando se comenzó a estudiar sobre ellos la cartografía estaba a escala 1/10.000 y en la actualidad tiene una precisión de 1/2.000 o 1/3.000. “Si hablábamos de 600 kilómetros de canales ahora estamos hablando de 700 kilómetros. Al hacer la escala más pequeña podemos medirlos con precisión”, concluyó.