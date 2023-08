Igbekeme, feliz con su fichaje por la Ponferradina

Presentación de James Igbekeme con la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles al centrocampista James Igbekeme (Lagos, Nigeria, 1995), que llegó al club procedente del Real Zaragoza y ha firmado por dos temporadas. El jugador nigeriano se mostró "muy feliz de estar aquí" y desveló que las negociaciones para fichar por la Deportiva fueron muy rápidas: "Mi agente me habló del interés del club y dos días después me llamó José (Sietes). Creo que es una buena oportunidad para mí y por eso estoy aquí".

Igbekeme se definió como un centrocampista "box to box, me gusta ayudar tanto en ataque como en defensa" y aseguró que no le supone un problema bajar de categoría para jugar en Primera RFEF: "Antes jugué en Polonia, que es muy similar". Por otro lado, puso de manifiesto el buen ambiente que se ha encontrado en el vestuario de la Ponferradina: "Desde el primer día todos los compañeros me han tratado muy bien y estoy contento tanto con ellos como con todo el cuerpo técnico".

Pablo Valcarce, protagonista del día

La presentación de Igbekeme sirvió también para conocer el punto de vista del club tras el anuncio del fichaje de Pablo Valcarce por el Deportivo de La Coruña, a pesar de que en las últimas horas parecía casi cerrado su regreso a la Deportiva. El director deportivo del club, José Sietes, apuntó que "no queremos hablar de algo que ya es agua pasada. Él ya es jugador de otro club y ha sido su decisión, que respetamos".

Sietes confesó que se sintió decepcionado porque "habíamos mostrado bastante interés por ser un jugador de aquí y nos desgastamos un poco en eso. Si hubiese sido otro, en dos o tres días lo habríamos dejado. No hay nada que objetar, cada uno es libre de tomar su camino y el que quiera subirse a este barco será bienvenido. Esto hace que valoremos más a los que están aquí. Aquí están los que quieren estar y quieren tener ilusión por sumar en este proyecto y vestir esta camiseta".

Eso sí, el director deportivo blanquiazul no pudo evitar mostrar su contrariedad porque tras la última reunión mantenida con el jugador a principios de esta semana todo parecía encarrilado para su fichaje por la Ponferradina: "Antes un apretón de manos equivalía a una firma, pero yo ya soy muy viejo y ahora igual es de otra manera". Por último, deslizó que "dadas las circunstancias, me imagino que su decisión puede ser una cuestión de dinero".

Cuatro fichajes más

Por otro lado, Sietes confirmó que ya se centra en los últimos fichajes para cerrar la plantilla, que pasan por un central mayor de 23 años, un lateral derecho sub-23 que estaría "a punto de cerrarse" y dos jugadores más sub-23, en este caso para ocupar las plazas de delantero y centrocampista. Además, descartó "totalmente" la posible llegada de Raúl Navas, del que se había hablado días atrás.