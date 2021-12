El ex vicepresidente de la Junta de Castilla Y León, Francisco Igea. / Brágimo

El hasta el lunes vicepresidente de la Junta y que no se descarta que sea candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios, Francisco Igea, asegura en una entrevista a ABC Castilla y León que “el adelanto electoral alimenta el voto del cabreo y del localismo”. Con un discurso ya en ‘modo’ candidato, rechaza cualquier pacto que lleve a la Junta a Alfonso Fernández Mañueco o al líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca. Reitera que pactaría con el PP, “pero Mañueco no será presidente”, pero no con Tudanca que “ha mentido a los ciudadanos durante dos años”.

“Ni quien miente, ni quien exalta la segregación, el odio, el racismo, la polarización…Veremos cuál es el resultado, el reparto de fuerzas. Tienen un ejemplo de gobierno bueno, eficaz y estable en la alcaldía de Palencia (alcalde de Cs con sólo tres concejales frente a los nueve del PP y los once del PSOE) y eso es posible en cualquier lado”.

Igea asegura que si su partido se lo pide, será el candidato de Ciudadanos. “Lo seré. Tengo muchas ganas. Estoy dispuesto a defender la acción de gobierno y de unas personas que se han dejado la piel en dos años durísimos. En el grupo parlamentario todos estamos de acuerdo”, precisa, y avanza que contará de nuevo con la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado. “Voy a contar con Verónica Casado como ella quiera. Será la consejera de Sanidad si nosotros decidimos quién está en el gobierno”.

Dolido, tras repetir en innumerables ocasiones que confiaba en la palabra de Mañueco, se pregunta: “¿Qué es más importante, que yo sea un pardillo o que Mañueco sea un traidor y un hombre sin palabra? ¿Qué prefieren los ciudadanos, una persona mendaz y taimada o un pardillo? Nosotros no hemos hecho cálculos. No trabajamos para nuestro partido. Hacen falta tantos pardillos en política, que sean honestos y no crean en la trampa y el engaño”, asegura.

En la entrevista carga contra el presidente de la Junta del que dice que sabe que miente y los ciudadanos saben quién es Alfonso Fernández Mañueco. “Un mentiroso y un corrupto, porque la mentira en política es corrupción”. “Es un hombre obediente que ha sabido adaptarse a todas las circunstancias, ha ejecutado la orden y ha puesto la comunidad al servicio de un señor que, además, es de Palencia (por Casado). Es alucinante que esta comunidad esté siendo utilizada vilmente como parte de la estrategia para llegar la Gobierno de la nación”.

Considera que las próximas elecciones van a ser las más importantes de los últimos años “porque van a ver el hartazgo que ha generado una manera de hacer política”.

Asegura que la negociación con Por Ávila a espaldas a Mañueco es “una mentira que ha quedado demostrada”. “Todos han visto por WhatsApp mi conversación con el consejero Carlos Fernández Carriedo”.