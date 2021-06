Igea admite un “problema” este verano por la falta de médicos

Consultorio médico de La Ribera de Folgoso / EBD

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, admitió este jueves que todos los años, pero especialmente éste, se presenta un “problema” por la falta de médicos en verano y añadió que irá en aumento en el futuro sino se adoptan soluciones. Así, defendió una reorganización de los recursos.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Francisco Igea expresó la voluntad de la Junta de “prestar la mejor asistencia posible”, pero recalcó que si se jubilan más profesionales de los que se incorporan al sistema, no puede haber más efectivos. “Las matemáticas son así”, dijo.

El vicepresidente respondió de esta forma a la situación de municipios como Fermoselle (Zamora), que contará con un solo médico desde el 15 de julio al 30 de septiembre debido a las vacaciones de los profesionales sanitarios.

Por otra parte, el vicepresidente aseguró que no existe como tal el denominado ‘Plan Segovia’, que, remarcó, es un “documento de trabajo”, porque añadió no hay “nada finalizado y acordado”. Indicó que se trata de un informe facilitado a la Junta de Personal, que está “en diálogo” y “en fase de elaboración”. “Por tanto, no existe tal plan”, sentenció.