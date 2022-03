Igea augura que el nuevo gobierno no irá más allá de las municipales

Francisco Igea, en el Pleno de constitución de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, se burló de la "inocencia sorprendente de la derechita valiente”, en relación a Vox, a quien definió como “bastante naif” por entrar en un Gobierno autonómico al que auguró que no llegará “más allá” de las siguientes elecciones municipales, previstas para mayo de 2023, “si llega”.

Igea, que realizó estas declaraciones tras la sesión constitutiva de las Cortes, en la que Vox alcanzó la Presidencia de la cámara fruto del acuerdo de gobierno con el Partido Popular, recordó que conoce “bien al personaje”, en relación al candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y adelantó su hoja de ruta.

“Les da consejerías ante una crisis total, después van a chocar con el Diálogo Social, va a decir que con estos señores no se puede ir a ninguna parte y los echará cuando quiera”, avanzó Igea, que en todo caso lamentó “la maniobra política más estúpida de la historia de este país”, en relación al adelanto electoral que llevó a los comicios del 13 de febrero, porque por eso hoy Mañueco “tiene que gobernar con quien se hace fotos con Salvini y Le Pen, la gente más apestada de Europa”.

“Esos payasos están hoy en nuestro gobierno”, continuó esgrimiendo el procurador de Ciudadanos, que lamentó asimismo “el esperpento de hoy”, en relación a las negociaciones durante los minutos previos a la sesión constitutiva de las Cortes, que dieron como resultado el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox por el que Carlos Pollán, de la formación dirigida por Abascal, es desde hoy presidente del Parlamento autonómico.

Justificó sobre la votación el sentido de su voto Igea, que tras apoyar a la candidata socialista, Ana Sánchez, señaló que “cuando hay que elegir entre un mal y otro, votaremos un mal menor”, mientras que en la elección de los vicepresidentes de la cámara se abstuvo porque “en el resto de votaciones no había posibilidad de elegir”. “Pero si nos preguntan si prefiero a Vox o al PSOE, contestamos”, concluyó, apuntando que le hubiera gustado que también lo hubiera hecho “el PSOE en el Gobierno y el Partido Popular en el Congreso”.

“Pero el PSOE está encantado de la vida de ver al Partido Popular cocerse a fuego lento con este pacto”, sentenció el procurador de la formación liberal, que no se arrepintió, no obstante, de su acuerdo de hace dos años y medio con el PP y también aseguró que su partido mantendrá acuerdos como el que sostiene el gobierno del Ayuntamiento de Palencia porque “no vamos a hacer exactamente lo que hemos dicho que no se debe hacer: no cumplir los acuerdos ni la palabra para generar inestabilidad”.

“Día oscuro” para Castilla y León

Previamente, en su comparecencia ante los medios, Igea también se burló del acuerdo de gobierno entre Vox y PP por ser aún “totalmente desconocido” a pesar de la rueda de prensa realizada sobre el pacto, y centró su intervención en criticar el documento de máximos compartido ayer por Vox en redes sociales por “creer lícito eliminar ayudas públicas a quienes ayudan a los inmigrantes, eliminar el decreto de memoria histórica y eliminar la Agenda 2030”.

“Con estos señores ha pactado el nuevo PP de Mañueco y Feijóo”, esgrimió Igea, lamentando que “ni en las peores horas del país, ante el futuro que le espera, consigue que sus grandes partidos lleguen a acuerdos”. Aseguró por ello que "el interés de esta Comunidad ha quedado en manos de trileros” en un día “oscuro” para la Comunidad y el país porque “estamos llevando a este país a los extremos y al cataclismo". "Cuando la gente pasa hambre, no es el mejor momento para ir a la polarización extrema”, recordó.

Por último, defendió Igea a su compañero de partido y ya expresidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, al afear que su sucesor, Carlos Pollán (Vox), “se estrene diciendo que va a volver el decoro” cuando “si hay algo indecoroso es lo que su partido publicó anoche como propuestas para esta Comunidad sobre inmigración, medio ambiente o memoria histórica”.

“Hoy lo que ha entrado es la falta de decoro en la Comunidad y las Cortes, de la mano del genial inventor de esta maniobra política que fue la convocatoria de elecciones el 20 de diciembre para ganar estabilidad y no tener socios incómodos”, concluyó Igea, terminando con un “ahí lo tienes, báilalo, Alfonso” dedicado al presidente en funciones de la Junta.