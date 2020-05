Igea augura que las verbenas de los pueblos “no serán lo mismo” hasta que haya vacuna e inmunidad

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea / R. Cacho

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, subrayó tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves que “una de las certezas de la nueva normalidad en la que ya vivimos es que no hay fechas”, por lo cual aseguró que “nadie sabe si Castilla y León estará en fase 3 el próximo 21 de junio”. “Dependerá de cómo evolucione la situación epidemilogica. En estos momentos la evolución es buena, pero hoy mismo hemos conocido que una de las autonomías que habían pasado a fase 1 no han solicitado su avance a la siguiente fase, la Comunidad Valenciana”, explicó en declaraciones recogidas por Ical.

Ante las preguntas de los periodistas sobre cómo podrán desarrollarse los festejos populares en los pueblos de la Comunidad este verano, Igea señaló que “las verbenas no serán lo mismo desgraciadamente durante una temporada, hasta que tengamos vacuna y hayamos conseguido la inmunidad. La distancia social y las medidas de higiene se mantendrán; hay cosas que no será iguales, como que no será buena idea compartir el vaso del cachi”, afirmó.