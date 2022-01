Francisco Igea, en el acto de presentación de candidaturas de Cs en Castilla y León. / L. Pérez

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, criticó que el cabeza de lista del PP a las elecciones de este territorio, Alfonso Fernández Mañueco, prefiera políticas que tienen “peores resultados” que las impulsadas por la coalición con su partido, por conseguir “dos escaños más” o para que el líder de los populares, Pablo Casado, “dé un pasito más en la carrera a La Moncloa”.

Así lo indicó Igea en una entrevista a Servimedia en relación con las palabras de Mañueco en las que apuntó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un “modelo de éxito” del PP y que sus políticas son las que quiere “llevar a cabo” en Castilla y León a partir de los comicios del 13 de febrero.

Igea tachó de “estupidez” estas declaraciones porque su comunidad tenía unas políticas que “son mejores”, algo que confirmó con datos como los del PIB, cuya caída en Madrid ha sido del 11% y en Castilla y León un 7% o como la recuperación del paro, que está siendo “mucho mejor” en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid, entre otros ejemplos.

A su juicio, se trata de dos tipos de políticas diferentes, unas que “tienen votos” y otras que “tienen vidas” y Mañueco, con sus declaraciones, está diciendo a los ciudadanos de Castilla y León que prefiere “los votos a las vidas, a la estabilidad en el trabajo” de los ciudadanos de esta tierra.

“¿Eres tan necio que eres incapaz de defender tu propia acción de Gobierno?”, preguntó Igea, al tiempo que destacó que “lo más curioso” de las elecciones de febrero es que quien se presenta a las mismas defendiendo la acción del Gobierno “es el vicepresidente, no el presidente”, ya que a este “le gustan otras”. “Esto es inaudito, yo no lo he visto nunca”, añadió.

Asimismo, quiso saber si con estas palabras Mañueco lo que está diciendo es que ha sido “esclavo o sumiso” de Ciudadanos. “Es usted ese tipo tan valiente que va a conseguir hacer sus políticas dependiendo de Vox”, cuestionó.

Al respecto, preguntó que si le “costaba” hacer sus políticas en un Gobierno “con personas que son liberales y moderadas”, con Vox “qué va a hacer, ponerse de rodillas, tirarse al suelo”. “Es inaudito, no he visto una cosa tan torpe en mi vida”, concluyó