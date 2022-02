Francisco Igea (Cs): "Podemos decirles a los ciudadanos que votarnos va a ser el voto más útil de sus vidas"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. / EBD

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, afronta la recta final de la campaña electoral con el ánimo por las nubes y convencido de que su partido volverá a ser decisivo para la formación del Gobierno autonómico tras las elecciones del 13 de febrero. Eso sí, no disimula su animadversión hacia Alfonso Fernández Mañueco tras la convocatoria anticipada de los comicios.

Para usted habrá sido una campaña rara, con la primera semana confinado a causa del COVID-19...

Es una campaña que tenido un poco de todo, pero es lo que tiene cuando se convocan elecciones en mitad de una ola de la pandemia. La verdad es que hemos hecho de la necesidad virtud y la campaña ha ido muy bien, claramente de menos a más, creciendo y cada vez con más participación y compromiso por parte de los militantes. Hemos tenido una muy buena respuesta en la calle con la gente y, según las encuestas, creciendo cada vez. Estamos muy ilusionados porque el final de campaña está siendo muy bueno y los debates los hemos ganado con claridad, y vamos a conseguir nuestros objetivos, que son obtener grupo parlamentario y capacidad de decisión.

¿No es extraño hacer campaña contra un Gobierno en el que han estado hasta hace nada?

Todo lo contrario, nosotros no hemos hecho oposición, hemos reivindicado nuestra labor de gobierno. El que ha hecho oposición es el presidente. Nosotros hemos hecho defensa de nuestra acción de gobierno y creo que legítimamente y con satisfacción, porque han sido tiempos muy duros y muy difíciles en los que los miembros del Gobierno de Ciudadanos han demostrado capacidad de gestión y de compromiso. Por eso teníamos la obligación y la necesidad de defenderlo.

¿Cuando Mañueco convoca elecciones, usted se siente más traicionado o defraudado?

Usaría otra palabra del castellano, pero vamos a dejarlo en indignado. Indignación por cómo se juega con el interés de los ciudadanos de la Comunidad y cómo se deja a una Comunidad sin presupuestos en el peor momento, en el momento de la recuperación. 12.800 millones de presupuesto destinados a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a nuestros comerciantes, que quedan paralizados por el interés personal del presidente. Es una cosa completamente inaudita, sobre todo porque esa gente es la que nos ha sacado adelante en el peor momento de nuestra historia. Es la gente que ha aguantado en casa las restricciones y ahora, en vez de darles lo que necesitaban, que son los presupuestos, les castigamos sin presupuestos para poder prometérselos y ver si saca un escaño más. Es totalmente indignante, es la palabra más fina que se me ocurre.

¿No vio venir este movimiento?

Nosotros sí veíamos que hacían cosas que no eran muy razonables, por decirlo finamente, pero estábamos trabajando para dar estabilidad al Gobierno y así nos pilló, trabajando para que las cosas pudieran continuar. No creo que haya nadie que nos pueda decir que hemos actuado con deslealtad. Hemos defendido al Gobierno, los consejeros han hecho el trabajo, nunca nadie nos podrá decir que hemos hablado mal de otros consejeros... Es completamente sorprendente, es una actitud que define al personaje.

Usted y Verónica Casado fueron la cabeza visible del Gobierno de Castilla y León durante la pandemia. ¿Eso suma o resta? Lo digo porque hubo alabanzas a su gestión, pero también episodios más complicados, como el adelanto del toque de queda y era usted el que salía a defenderlo.



Bueno, yo hacía mi trabajo como portavoz, que es salir a defender la acción del Gobierno. Creo que lo hice bien, con honestidad, tanto en las decisiones que eran tomadas en conjunto como las que eran propias del presidente, como la del toque de queda, que le correspondía como autoridad delegada. Pero es igual, nosotros siempre hemos defendido la acción de Gobierno y lo seguimos haciendo ahora. Era una circunstancia muy difícil, nos tocó tomar decisiones que otros no querían tomar y las tomamos porque era nuestra obligación. No podíamos no tomarlas.

Hablaba antes del crecimiento de Ciudadanos en las encuestas. ¿Hasta qué punto se las creen o las toman como referencia?

Las últimas encuestas y nuestros propios datos lo que nos dicen es que estamos en claro crecimiento, estamos cumpliendo nuestro objetivo de llegar al grupo parlamentario y cada voto a Ciudadanos es un voto útil en este momento. Es un voto que va a meter procuradores para trabajar por la moderación y por el acuerdo. Estamos muy satisfechos porque los números nos van muy bien y podemos decirles a los ciudadanos que votarnos va a ser el voto más útil de sus vidas.

Dijo en el último debate que está abierto a pactar con todos, pero también dijo durante la campaña que con Mañueco no. ¿Un pacto de Ciudadanos con el PP sólo se daría si Mañueco sale de escena?

Yo creo que tal y como va la cosa, Mañueco no va a ser ni siquiera el interlocutor. Creo que probablemente el lunes el señor Mañueco ya no será el líder del Partido Popular de Castilla y León.

¿Presume un batacazo del PP el domingo?

No lo presumo yo, lo presumen ellos. No hay más que ver el estado de nerviosismo en el que viven estos últimos días. Hoy ha dicho Pablo Casado que no hay más alterantiva en Castilla y León que PP o Bildu. Hombre, hay que estar muy nervioso para decir eso.

Hablando de eso, ¿cómo se han tomado que el PP haya enfocado la campaña más contra el Gobierno central que en Castilla y León?

Ha estado muy claro que el PP quería utilizar esta Comunidad en una carrera de política nacional. El señor Mañueco ha utilizado a esta Comunidad y la ha dejado sin presupuestos para ponera al servicio de Pablo Casado y de Teodoro García Ejea. Es un auténtico despropósito y los ciudadanos se han dado cuenta, han tomado buena nota y el domingo le van a explicar al señor Casado qué es lo que opinan de que se les utilice en una carrera que no es la suya.

Tras las anteriores elecciones se les echó en cara que hicieran campaña para sacar al PP del Gobierno y luego pactaran con ellos...

La pasada campaña nosotros dijimos que iba a haber cambio, y cambio ha habido. Vive Dios que ha habido cambio, porque el propio Partido Popular, desde Isabel Díaz Ayuso hasta el propio presidente, han dicho que estas elecciones se convocaban porque ellos no podían gobernar con libertad, no podían gobernar como querían, luego alguien estaría gobernando. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido y nadie puede negar que ha habido cambio en transparencia, en regeneración, en fin, en todas las políticas que nosotros prometimos.

Nosotros estamos abiertos a sentarnos a hablar con unos y con otros de política, de acuerdos y de los grandes ejes que esta Comunidad necesita abordar con urgencia: la repoblación, la reforma de la Atención Primaria...

Habla de reunirse con todos, pero tras el último debate advirtió sobre el peligro de los extremismos en estas elecciones. ¿Tiene alguna línea roja para posibles pactos?

Ya dijimos claramente que no vamos a apoyar un Gobierno con populistas en su interior, ni de izquierdas ni de derechas. Tenemos que huir del frentismo, esta Comunidad tiene que dar una respuesta a esta manera de hacer política que estamos viendo en el Congreso de los Diputados. La gente está legítimamente harta del frentismo como única estrategia política, del conmingo o contra mí y de votar en contra sea lo que sea. Yo creo que eso es una deriva irracional de la política de la que la mayoría de la población está muy harta y nosotros le decimos a esa población que nuestro voto no va a servir para eso.

Hablemos de propuestas. Mencionó la repoblación, ¿qué propone Ciudadadanos para acabar con el éxodo de los pueblos?



Nosotros no queremos acabar con el éxodo, queremos invertirlo. Nuestra propuesta es un poquito más ambiciosa que la que utilizan los dos partidos mayoritarios. Creemos que es urgente hacer una política que aproveche el flujo migratorio que se ha producido con la pandemia, rebajar los impuestos a la gente que quiere venir a Castilla y León, bajarles el 50 por ciento del tramo autonómico del IRPF para que haya más gente que quiera venir y quedarse. Necesitamos apostar por el emprendimiento y la fiscalidad baja para que haya crecimiento económico, la simplificación administrativa y una política migratoria inteligente, de integración y de acogida, justo lo contrario de sembrar miedo o pánico. Necesitamos que esta Comunidad crezca y lo necesitamos con urgencia. Tenemos una urgencia poblacional y tenemos que afrontarla con la seriedad que exige el momento. Nuestras políticas son completamente diferentes de las que se han planteado hasta el momento y estamos convencidos de que van a ser políticas de éxito en el medio plazo.

Su partido llevó Sanidad durante estos dos años y medio. ¿Cuál es su plan en esta materia, tras el cierre de los consultorios?

Esto es una cosa completamente sorprendente en la que están de acuerdo el PP y el PSOE, que es seguir mintiendo, engañando y prometiendo cosas imposibles a los ciudadanos. Nosotros nunca hemos estado en esa estrategia. Hemos hecho un estudio de la situación de nuestra Atención Primaria en urbano y en rural. Sabemos perfectamente cuánta demanda hay en cada consultorio y cuántas tarjetas tiene cada facultativo y vamos a mantener esa asistencia, asegurando que estamos atendiendo la demanda adecuadamente, no teniendo a la gente recorriendo el territorio sin saber si hay necesidad de médico o no, mejorando los cuidados de crónicos, mejorando las visitas de enfermería a los pacientes del mundo rural, mejorando el transporte sanitario con un contrato de más de 800 millones... Todo eso lo estábamos poniendo en marcha y ese es nuestro plan. Los demás no tienen plan. No hay otro plan que unos señores diciendo "¿qué pasa con los consultorios?". Mire, tiene usted 3.660 consultorios y 1.100 o 1.200 médicos de Atención Primaria rural, ya me contará cómo lo hace.

Faltan médicos, entonces.

Es que parece poco probable que los vaya a haber. Nosotros nos hemos preocupado de que haya más plazas de médicos MIR para tener más médicos dentro de cuatro o cinco años, pero es que vamos a perder el 30 o el 35 por ciento de nuestra población de facultativos en los próximos años. Hay que saber echar las cuentas. Gestionar la sanidad pública es un asunto serio. Está muy bien, para quien así entiende la política, prometer cosas imposibles en campaña, pero lo que hay que hacer luego es resolver los problemas de los ciudadanos.

Vamos un poco a lo local. En los dos últimos años ha habido sólo dos partidas de 50.000 euros para la unidad de Radioterapia en el Bierzo y una de ellas no se llegó a ejecutar. ¿Cuál es el futuro de Radioterapia en el Bierzo?

La del Bierzo es una de las unidades satélite de Radioterapia que están en el programa de instalación, pero tiene que cumplir todas las fases: el diseño del plan funcional, la licitación del proyecto... y lo que no se puede es prometer las cosas sin siquiera cumplir los plazos que la propia administración tiene para ello. No nos podemos saltar la normativa administrativa. Estamos comprometidos con la instalación de esa unidad de Radioterapia, la aceleraremos todo lo posible, pero hay que seguir un camino.

La reindustrialización del Bierzo está en boca de todos los partidos, ¿pero cómo se consigue?

Como lo hemos estado haciendo, con una consejera de Empleo e Industria (Ana Carlota Amigo) que ha dado muestras de su compromiso con la industria en León y en el Bierzo. Allí ha estado cuando ha habido crisis en LM y también en el anuncio que ha hecho estos días el presidente, que ha sido posible gracias a la gestión de la consejera, que aquí estamos apuntándonos las tareas de todos: la campaña de vacunación, la Consejería de Industria... Yo le aseguro que no hay nadie más comprometido con su provincia y con su tierra que Carlota Amigo. Hemos desarrollado planes de fomento e industriales prioritarios como el de Latem Aluminio y estamos apostando también por el parque agroalimentario del Bierzo. Nuestro compromiso es indiscutible, pero es que además está probado con éxito.

Para terminar, y hablando del parque agroalimentario. El PP sostiene que las empresas deben dar el primer paso para su creación, ¿qué opina Ciudadanos?

La iniciativa tiene que llevarla la administración, como hemos hecho con los planes industriales. No esperamos, los planes industriales consisten en ofrecer suelo y condiciones favorables, facilitar la labor de las empresas. Lo que no se puede es estar parado a ver si empieza uno o empieza otro, no podemos continuar parados en una zona de nuestra Comunidad que necesita con urgencia planes concretos para paliar el desastre de la pérdida de empleo de las zonas mineras. Todos somos conscientes de lo que se ha sufrido en el Bierzo y lo que necesitamos es empujar y no estar esperando a ver si empiezas tú primero o empiezo yo.