Igea: "Huelo a kilómetros de distancia el miedo que sienten los irresponsables que convocaron estas elecciones"

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reapareció hoy en Valladolid en el acto central de campaña para asegurar que huele, "a kilómetros de distancia", el miedo que sienten los "irresponsables" que han convocado las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Y es que subrayó que los comicios fueron anunciados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de forma "inesperada" y marcadas por la "deshonestidad", la "mentira", la "difamación" y el "interés" pero, sobre todo, han dejado en suspenso el mejor presupuesto de la historia de la Comunidad, con más de 12.000 millones euros.

En un mitín, acompañado de la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, y la integrante de la candidatura por Valladolid Verónica Casado, señaló que el COVID tiene un síntoma "llamativo" que es la pérdida de olfato, aunque subrayó que puede oler también la esperanza y las ganas de victoria que hay en la sociedad castellana y leonesa por que apuntó que Cs se presenta ante las urnas con el "legítimo" orgullo de la carta de servicios prestada a la Comunidad en los dos últimos años y medio en que ha estado al frente del gobierno de la Junta.

Francisco Igea significó, según recogió la Agencia Ical, que las elecciones autonómicas son una "gran oportunidad" para la Comunidad y hacer ver que es posible reivindicar el espacio de la libertad, la política eficaz, la medición de resultados y la evaluación de las políticas públicas. "Ha sido una política que ha cambiado la suerte de Castilla y León y que, por primera vez, la gente sabe para qué sirve su dinero y dónde están sus inversiones", añadió.

Y todo eso, manifestó, en su programa de gobierno pero, sobre todo, sacó pecho por tener "algo" que otros partidos políticos no tienen. Fue, entonces, cuando mencionó a una consejera de Sanidad (Verónica Casado) con experincia y buenos resultados; otra consejera de Empleo (Ana Carlota Amigo) con "excelentes" resultados; una "excelente" consejera de Familia y Servicios Sociales como Soraya Rodríguez y el "mejor" consejero de Economía como Luis Garicano. "Un programa lo tiene cualquiera pero una alineación como ésta solo la tienen los grandes clubes", aseveró.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta abogó por no utilizar la demagogia en la campaña electoral, por que la gente vota por los principios y valores pero también por los intereses. En este sentido, afeó a los "señoritos disfrazados de montería" que se pasean por toda la Comunidad ni ver al señor Casado rodeado, todo el día, de "ovejitas". Frente a ello, defendió el apoyo al sector primario que pasa por apostar por las cooperativas para que todo el ciclo productivo quede en sus manos.

También se refirió a la industria "muy muy potente" de Castilla y León que necesita apoyos y moratorias para salir adelante ante un incremento del coste de la energía y la falta de componentes. En este sentido, defendió el papel de Cs en el Comité de las Regiones en Europa para que la industria automovilística no sufra dentro de cinco años lo que ha ocurrido con la transición en las zonas mineras de la Comunidad, por la "desidia" del PP y PSOE.

Además, Igea abogó por que Castilla y León sea un polo de atracción para todo el mundo y no frenar la despoblación por que afirmó que es necesaio repoblar la Comunidad. "Queremos ser una una tierra de acogida para quiene buscan cun futuro para ellos y sus hijos. Para eso hay darles ventajas fiscales con medidas muy concretas", mencionó.

Ante dirigentes de Cs como Edmundo Bal, Luis Garicano, Begoña Villacís y Soraya Rodríguez, entre otros, el candidato a la Junta recordó una anécdota que vivió en verano cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico cuando visitó un pozo a las afueras de Medina del Campo (Valladolid), donde estaban enterradas represaliados asesinados por el régimen franquista. Un lugar del que dijo se sacó a un chaval de 15 años abrazado a su padre. "No queremos esa mierda de España de unos contra otros por que no creemos en la España del fascismo y el antifascismo, del comunismo y del anticomunismo. Creemos en la España del abrazo pero de los vivos. Estamos en este proyecto político que nació para evitar que eso no se repita y que la política vuelva a triunfar y que no haya el frentismo y el espectáculo que se ve todos los días", afirmó.