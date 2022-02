El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Francisco Igea, durante el debate. / E. Margareto

El candidato de Ciudadanos a la Presencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, advirtió a la población que el domingo la Comunidad se enfrenta a la primera vez en la que puede triunfar “el extremismo, la polarización”, como, a su juicio, ha quedado claro en el debate, donde recriminó al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no desmentir las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que si “hay que pactar con Vox, se pacta”. “Cada voto a Mañueco va a dar posibilidad a Vox de entrar en el gobierno de la Comunidad”.

Tras el segundo y último debate de la campaña electoral de los comicios del próximo 13 de febrero, producido por Castilla y León Televisión, que calificó de “buen debate”, advirtió a la población que cada voto dado al PP puede implicar “una situación de bloqueo, o aún peor, un gobierno con un partido de ultraderecha”.

Igea volvió a repetir que Mañueco no será presidente con sus votos, porque “ha engañado a esta Comunidad, ha difamado y ha vuelto a difamar hoy a su socio de gobierno”, y ha primado su interés por encima de la salud y la economía de la población. “Su palabra no vale nada”, advirtió. “Sólo hay una fuerza tranquila capaz de regenerar e introducir cambios”, con una política económica, social y sanitaria “sensata”, y esta Comunidad no se merecer un bloqueo “por el interés miope y cortoplacista de los dos partidos y no podemos consentirlo”.

Igea insistió en que “este país está sobrado de frentismos”, y el domingo la Comunidad tiene la ocasión de dar “una lección a este país. “Puede triunfar la sensatez y el acuerdo, que tiene que existir una manera de convivir sin sectarismos, frentismo y poralización”. “Nosotros vamos a hablar con todo el mundo para una mayoría estable que empuje las políticas que necesita esta población, la repoblación y la ordenación de la sanidad”.”

"Me veo pactando un gobierno con quien está en el espectro moderado de la izquierda y la derecha". “No le voy a negar el pan ni la sal a nadie”, añadió, y lo que haga será “siempre en beneficio de los ciudadanos”.

El candidato de Cs, incidió en que su posición es de mano tendida, y que están dispuestos a hablar, para que no se repitan las elecciones, porque dijo, “sería un absurdo”. "Y si esto ocurre, quien las ha convocado tiene que asumir responsabilidades. Esto también va con el cargo".