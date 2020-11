Igea espera “sacar en una o dos semanas” las líneas de ayuda a la hostelería

Los hosteleros de Ponferrada protestaron este jueves 12 de noviembre contra las medidas de cierre de sus negocios. / QUINITO

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró este jueves que el Gobierno autonómico va a “acelerar lo más posible” la tramitación del plan de choque por el empleo, firmado el miércoles con los agentes sociales, con el objetivo de “sacar en una o dos semanas” las líneas de ayudas para el sector de la hostelería. Además, subrayó que las casa de apuestas tienen la misma restricción que la hostelería, es decir su cierre, que será efectivo durante 14 días a partir de este viernes.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea expresó la “máxima comprensión” ante la protesta en la calle del sector y argumentó que no tiene ninguna culpa, ni delito ni responsabilidad, pero indicó que la Junta se ve “obligada” a decretar su cierre al ser negocios con un contacto social mayor.

Por eso afirmó que tienen que hacer todo lo posible por ayudar al sector, como hace la Junta con el plan de choque, que reconoció que “no es suficiente”, por lo que solicitó un compromiso de todas las administraciones como la petición realizada al Gobierno central de un plan coordinado con las autonomías para este sector.

Además de las ayudas recogidas en el plan de choque, afirmó que van a acelerar el convenio con Iberaval para dotar de liquidez a estos negocios y para que se les pueda anticipar la ayuda a interés cero una vez concedida sin tener que esperar a la tramitación.

Igea manifestó que le “consta” de “muchas reuniones” de la Consejería de Cultura y Turismo con los hosteleros y que el plan de choque “se ha hablado con ellos”, a la vez que descartó que antes de que se cumplan los 14 días de clausura de bares, cafeterías y restaurantes se pueda aligerar la restricción con apertura en determinadas franjas horarias.

En este sentido, mantuvo que no se plantean cambiar una medida hasta ver la evolución de la misma a los catorce días de su puesta en marcha y recordó que un “exceso de optimismo” en algunos momentos llevó después a rebrotes.

Igea manifestó que la Junta “no rehuye su responsabilidad” cuando reclama la colaboración de otras administraciones y enmarcó en “lo esperado” que se haya pedido su dimisión por parte del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, hermano del portavoz en las Cortes, por e cierre sin un plan B.

“Para mí por encima de la vida humana no hay nada”, sentenció, para a continuación ironizar con “los modernos héroes salmantinos” e indicar que la política debe ejercerse con responsabilidad y quien no lo haga así no se debería dedicar a ella.

Cierre de las casas de apuestas

Por último, Francisco Igea afirmó que las casas de apuestas están en el mismo nivel de restricción que la hostelería y no son “diferentes” en el sentido de que la restricciones de cierre son extensibles también a ellas. De este modo, la Junta ha acordado la suspensión de la excepción referida a estos locales, que se cerrarán al público durante 14 días a partir del viernes 13 de noviembre.

La decisión, como en el caso de los locales de hostelería, se basa en que, por las características propias de estos establecimientos y locales existe un mayor riesgo de transmisión comunitaria del COVID-19.