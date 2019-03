Igea gana las primarias de Cs y será el candidato en Castilla y León tras la revisión de la votación

Francisco Igea analiza los resultados de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. / L. Pérez

El diputado por Valladolid Francisco Igea es finalmente ganador del proceso de primarias de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en lugar de Silvia Clemente, tras la revisión efectuada por el Comité de Garantías que ha anulado 82 votos, que provocan un vuelco en los resultados.

De esta forma, según el dictamen de la Comisión de Garantías, 82 votos en las primarias de Cs en Castilla y León fueron “nulos” y esta “incidencia” modificó el resultado dando a Igea un 51 por ciento de los votos (526) y a Clemente un 47 por ciento (479).

Así lo anunció este lunes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Madrid, tras la revisión de los votos a petición de Francisco Igea, quien denunció la existencia de irregularidades, que “el sistema ya había detectado”, según confirmó Villegas, que también adelantó que se está analizando el origen de los votos anulados.

Esa diferencia, que fuentes de la formación ‘naranja’ advirtieron que procedían en “la mayoría” de los casos de la candidatura de Clemente, han sido suficientes para marcar la diferencia y dar la victoria a Igea por lo que será el candidato del partido en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. A partir de ahora, “todo el partido y todos los afiliados van a trabajar por esa candidatura”, apuntó Villegas. Un mensaje que reiteró en varias ocasiones.

El número dos de Albert Rivera quiso felicitar a los participantes en un proceso que definió como “competido” y “con dos buenos candidatos”. Villegas, que arropó personalmente a Clemente en su presentación, justificó que la presentara a la Ejecutiva porque consideraron que “era una candidata que sumaba”. Sin embargo, “los afiliados han votado y han decidido”. “Los procesos de primarias son así, libres, abiertos y transparentes. Hay apoyos y los afiliados deciden” subrayó, para añadir al mismo tiempo que “en otros partidos como el PSOE los afiliados votan y la Ejecutiva hace el cambiazo”.

Preguntado por el futuro de Silvia Clemente tras esta derrota en primarias, su integración en la candidatura de Igea o en otras listas, Villegas no quiso dar ninguna pista asegurando que “no hay nada planteado”. No obstante, el secretario general de Ciudadanos aseguró que no se plantean cambiar el sistema de votación porque ha demostrado su “robustez y transparencia” al detectar esa anomalía de 82 votos, que se hubiera resuelto con o sin la denuncia de Igea, quisieron tranquilizar fuentes de la formación.