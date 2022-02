Igea: “Han dicho que no pactarían con Vox. Van a tener que demostrarlo"

Comparecencia de Francisco Igea en la noche electoral. / E. Margareto

El candidato a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos, Francisco Igea, lanzó un órdago a Alfonso Fernández Mañueco, su socio de Gobierno hasta hace mes y medio, y le retó a no acordar con Vox, como todas las cuentas electorales vaticinan. “Ya les hemos oído hoy. Dijeron que no negociarían nunca un gobierno con Vox. Van a tener que demostrarlo”, apeló al PP, para añadir que “el pacto de la derecha con la ultraderecha no es el futuro que queremos para nuestro país” y pronosticó que Ciudadanos “trabajará para que no se haga”.

Igualmente, dijo que este país y Castilla y León “no puede continuar deslizándose por esta pendiente de la polarización, frentismo y trinchera” y advirtió de que la Comunidad “está en una situación muy peligrosa”. En este sentido, se ofreció a “ayudar a esta tierra y hacer lo imposible por que haya grandes acuerdos entre los dos grandes partidos y repetir las mejores experiencias de otros países de Europa para y evitar esta situación”.