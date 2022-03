Francisco Igea, ingresado tras sufrir un episodio de "dudosa" angina

El exvicepresidente, portavoz y consejero de la Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Ical

El exvicepresidente de la Junta y procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid tras sufrir un episodio de “dudosa” angina, lo que le hace estar a la espera de una prueba de cateterismo.

“Ayer un episodio de dudosa angina que me obligó a ingresar en el HCU. Hoy parece ser me harán un cateterismo para ver el estado de las cañerías. No se asusten si no tuiteo mucho. Espero disfrutar de unas cuantas primaveras más”, explicaba en su cuenta de Twiter, en la que da las gracias al personal sanitario que le atiende.

El cateterismo realizado por los servicios médicos ha sido positivo y la evolución del político de Ciudadanos es favorable por lo que se espera su alta médica en las próximas horas, informaron a Ical fuentes próximas al exvicepresidente de la Junta.

Igea se reunió el martes por la mañana con el equipo negociador del Partido Popular en la ronda abierta por este con los partidos que han obtenido representación en las Cortes para la búsqueda de un pacto parlamentario de gobernabilidad de la comunidad.

Posteriormente, en una rueda de prensa junto a las exconsejeras Verónica Casado y Ana Carlota Amigo, expresó que trasladó al PP la necesidad de que se vuelva a reunir con el PSOE para buscar un amplío acuerdo y dejar a Vox fuera de la ecuación de los pactos de gobierno.