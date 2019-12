Igea insiste en que “no descarta” disputar a Arrimadas el liderazgo de Ciudadanos

El vicepresidente de la Junta y dirigente de Ciudadanos en Castilla y León Francisco Igea insistió hoy a Ical, en que “no descarta” disputar el liderazgo del partido en el Congreso y las primarias de marzo y explicó que aunque Inés Arrimadas es “la mejor candidata” creen que “el partido necesita cambios organizativos y de estrategia”.

“No descartamos nada en este instante, todo esta en el aire”, dijo en relación a una informa publicad hoy por El Mundo, en la que se asegura que estudia enfrentarse a Arrimadas y que está consultando a su familia antes de dar el paso. “Todo lo que hago antes de meterme en otro lío lo consulto con mi familia”, aseveró.

Francisco Igea apostó no obstante por llegar al congreso de marzo “de la forma más consensuada posible sin más confrontación”, pero quiere saber qué intenciones tiene la candidata catalana sobre el futuro de la formación naranja, porque lo importante es que “el partido necesita un cambio de organización y de estrategia”, repitió.

“Inés Arrimadas es la mejor candidata sin duda, no me importa repetirlo, como persona es la mejor, la que genera más empatía y tiene mayor capacidad de comunicación y todas las cualidades de un líder político”, dijo. Agregó sin embargo, que quieren esos cambios organizativos y estratégicos necesarios, que “están muy por delante de cualquier ambición personal”.

Con todo, defendió que el partido “no necesita un cambio de caras, sino organizativo y de estrategia y es lo que nos piden los militantes y vamos a intentar que se produzca de acuerdo con todos”. Así, apostó por proseguir el debate interno para llegar a la cita congresual “de la manera más unidad posible”.

El dirigente naranja insistió en que “no descartan ninguna posibilidad” pero su objetivo es llegar al congreso de la forma “más consensuada posible” sobre la resolución de los “errores” que les llevaron a la situación actual tras la debacle electoral.

“El partido necesita cohesión, no división sino todo lo contrario; pero es importante asegurar a todos los militantes que esos cambios imprescindibles se produzcan”, resumió, para defender que “tienen tiempo para hablar, no se trata de una ambición personal”.

Igea recordó que el partido cometió “algún error” para sufrir el varapalo en las urnas y aseguró que no fue una cuestión de programa sino de organización y de comunicación, en la estrategia política. En este contexto, abogó por cambios que permitan que los cargos territoriales sean elegidos por los afiliados de forma participativa y garanticen el nombramiento democrático de los dirigentes, de los secretarios de Organización y de Acción institucional y de los portavoces. Algo que consideró “compatible” con mantener la unidad de mensaje de programa a nivel nacional.

Igea advirtió de que sino se aprueba esa participación “se produce desapego en la militancia y el partido”. “Si ven que no tienen capacidad de influir en el partido y se eligen con el dedo divino, pierdes el contacto y el partido no va a funcionar y no tendrá implantación territorial”, argumentó. Asimismo, apostó por mantenerse como un partido de centro capaz de dialogar con todos, con la limitación de los populismos de ambos extremos, de izquierda y de derecha.