Igea insta a Mañueco a que tome una decisión sobre el Gobierno conjunto porque el “tiempo se agota”

El líder de Cs insiste en la formación de un Ejecutivo que genere ilusión, que no sea de continuidad y que “no pague cuotas”

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea firman el acuerdo entre PP y Ciudadanos. / M. Chacón

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, instó este martes al presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, a que tome una decisión sobre su propuesta de un Gobierno conjunto, que genere ilusión, que no sea de continuidad y que “no pague cuotas”, porque “el tiempo se agota”.

Igea ofreció esta mañana una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Valladolid para explicar por qué ayer fue uno de los cuatro miembros del partido que votó en contra de mantener el veto a negociar con Pedro Sánchez y en la que explicó cómo están las negociaciones con el PP, donde anunció que hoy se reunirá con Alfonso Fernández Mañueco para pedirle una respuesta.

El líder de Ciudadanos manifestó que no se trata de un “ultimatum” pero reiteró que el “tiempo se agota” y se tiene que decidir si acepta un Gobierno paritario, que genere sobre “todo ilusión”, y que no sea exclusivo del Partido Popular, en el que afirmó que puede estar él o no, ya que hoy se ha presentado el escrito de la creación del Grupo en las Cortes en el que figura como portavoz.

“Ciudadanos hace lo que decía que iba a hacer, trabajar para elaborar un programa conjunto con el Partido Popular”, conforme a lo marcado por la dirección nacional de su partido de quien es el socio preferente, si bien recalcó que “ahora se está pendiente de saber” si los ‘populares’ han entendido que no “es el tiempo” de un Gobierno solo de este partido.

En ese marco, después de suscribir el pasado viernes las 100 medidas de gobierno, explicó que hoy se reunirá con Fernández Mañueco para instarle a que tome una decisión y emplazó a que opte por “si piensa en sus propios cargos o en un Gobierno que genere ilusión”.

Reconoció el líder naranja que Fernández Mañueco, de quien dijo en la campaña electoral que no representa el cambio y que ha sido consejero de casi todo excepto de “Marina”, no es su “candidato ideal”, pero añadió que es una decisión del Partido Popular y que “alguien” tiene que presidir la Junta, que consideró “normal” que sea de la formación con más votos.

“No he puesto condiciones personales”, respondió cuando se le preguntó si ha planteado en la negociación que Fernández Mañueco no sea el candidato a la Junta sino otra persona de su partido, para insistir en que se trata de configurar un Gobierno paritario, con los mejores en sus puestos, con un sistema igualitario en la toma de decisiones y en la “voz” de ese Ejecutivo.

30 años a la espera

Igea, que reiteró que no ha decidido entrar en ese Gobierno, defendió que “echar a andar la legislatura es importante”, si bien manifestó que el “momento culminante” será cuando se tengan que aprobar los presupuestos autonómicos o hablar de financiación autonómica, entre otras cuestiones.

El líder naranja defendió las cien medidas acordadas con el PP de la critica realizada ayer por la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, que las descalificó como “más de lo mismo”, para asegurar que no conoce propuestas concretas de esta formación, ganadora de las elecciones, ni tuvo respuesta cuando él planteó 17 puntos sobre sanidad.

“El PSOE está instalado en la descalificación, lleva 30 años sentado esperando que caíga algo, no sé cuál es su oferta”, valoró Igea, que añadió que mantendrán “la mano tendida para hablar de todo” con las fuerzas parlamentarias y recordó a Barcones que la lucha sobre la despoblación no está solo en un apartado, sino que las medidas para reducir impuestos o desgravacciones en municipios de menos de 5.000 habitantes van en esa dirección.