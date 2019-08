Igea llama al consenso para la ordenación del territorio, “que no es el único arma contra la despoblación, pero es esencial”

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, durante la toma de posesión de María García como directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. / R. Cacho

El vicepresidente, portavoz y consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, llamó este lunes al consenso al PSOE y PP, “sin poner líneas rojas”, para alcanzar un acuerdo en materia de ordenación del territorio, “que no es el único arma contra la despoblación, pero es esencial”.

Igea reconoció que la Junta “tiene que definir” su política en algunos aspectos de ordenación territorial, dado que existen diferencias entre las posiciones de ‘populares’ y Ciudadanos en el “meollo”, entre los que citó “si se fusionan municipios o no, cómo se ordena el territorio o cómo se plantean las UBOST”. Si bien hay puntos en común recogidos en el documento de cien medidas para la gobernabilidad sobre despoblación, medidas fiscales y empleo”. “Partiremos de lo que ya estaba escrito, pero queremos que avance rápidamente y no vernos dentro de cuatro años otra vez en la misma situación y diciendo lo mismo a los ciudadanos, argumentó.

El consejero portavoz señaló que facilitará algunas de las “líneas maestras” de su departamento en la comparecencia del 2 de septiembre en las Cortes, donde abordará también ante los procuradores los proyectos en ordenación del territorio y se conocerán proyectos normativos.

“Podemos instalarnos en el ‘no es no’ y en el chascarrillo y si se cierran los pueblos, pero eso no ayudará a los ciudadanos. Nosotros (Cs) estamos dispuestos al consenso porque creemos que es la mejor herramienta, pero también lo estamos para asumir nuestra responsabilidad en el caso de que no lo logremos”, justificó, para añadir que no tiene problema” en el debate, “sino en la inercia y en la comodidad”.

También señaló que la mayoría de los expertos “creen que la ordenación del territorio es esencial en una política contra la despoblación”. Por ello, abogó por ser capaces de “hacer entender a los ciudadanos que la gente no se va de los pueblos que tienen 30 o 40 habitantes porque uno los cierre, porque nadie cierra los pueblos, sino porque no tienen en su cabecera de comarca un instituto, unos servicios públicos razonables, una manera de hacer su vida, un empleo, un trabajo y la cercanía”. “Si no somos capaces estaremos otros cuatro años con la misma intención. Tenemos que cambiar esa inercia a través del cambio de políticas. Si seguimos haciendo lo mismo, seguirá sucediendo lo mismo”, sostuvo Igea.

Asimismo, insistió, como ya hiciera ayer en Riaño, que la ordenación del territorio “no es el único arma, pero es esencial para que los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas de manera inmediata a quien presta los servicios municipales”. En todo caso, matizó que para eso “hay que tener municipios capaces de prestar esos servicios con eficacia y eficiencia, porque es lo que provocará que la gente se quede, se vaya o regrese”.