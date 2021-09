Francisco Igea. / Ical

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, puso “la mano en el fuego” este viernes porque no habrá adelanto electoral en la Comunidad tras no salir adelante la reforma sanitaria propuesta por la consejera de Sanidad, Verónica Casado. De hecho, como portavoz del Gobierno, hizo suyas las palabras del presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, asegurando que “no está en su mente convocar elecciones”. “Puedo decirlo setenta veces siete”, incidió Igea durante su intervención ante los medios de comunicación frente a la Universidad de Salamanca.

En este sentido, el vicepresidente se mostró ajeno a lo que otros miembros del Partido Popular opinan sobre una posible disolución del Gobierno de coalición que forman los ‘populares’ con su partido, Ciudadanos. “Quien convoca elecciones es el presidente de la Junta. Los otros no sé lo que dicen. No les escucho. No hago de portavoz de otros miembros del PP, yo hago de portavoz del Gobierno”, reiteró. “Lo que yo digo, ya no como portavoz sino como ser humano, es que si alguien espera encontrarme en una maniobra de desestabilización para provocar un adelanto electoral, puede esperar sentado”, manifestó a continuación.

Es más, preguntado sobre si se daría un abrazo con el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y actual concejal del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, quien le calificó como “tóxico” en las horas previas, Igea reaccionó con cierta displicencia. “No sé de quién me habla”, respondió.

Por otro lado, y sobre la situación del Gobierno autonómico, Igea espetó que su oficio, el de cargo público, “no es precisamente cómodo” aunque reconoció que, en este momento, la relación entre sus miembros es “muy buena”. “Nosotros somos gente franca. Es verdad que hay gente que no nos entiende porque en este país la poca tradición que hay de gobiernos de coalición hace que algunas cosas sean difíciles de entender y algunas cosas que hemos visto son sorprendentes. Pero yo le pediría a los ciudadanos de esta Comunidad que repasen la historia de estos dos años”, añadió.

El portavoz gubernamental aseguró asimismo que el suyo ha sido “un ejemplo” de cómo puede funcionar un Gobierno de coalición “serio y cohesionado”, trabajando de tal manera que “nadie reconociese a los consejeros de uno u otro partido”, y defendiendo la acción de gobierno de manera “sólida y leal”. “Hemos tenido una discrepancia por primera vez en dos años, que yo entiendo que es un malentendido, y lo que hacemos es solucionarla donde se soluciona, en el Consejo, hablando y dialogando con franqueza”, resumió.

Sin embargo, Igea se refirió a intrigas políticas y dio su palabra de mantenerse al margen. “Lo que no hacemos es una estratagema por la noche para apuñalarte a ti por la mañana… y no lo vamos a hacer. No somos así. Hay cosas por la que uno puede empeñar su palabra, porque dependen de uno y no de su partido, y yo puedo hacerlo en que nosotros nunca haremos eso. No somos así”, certificó.

Por contra, el vicepresidente y consejero aseguró que “lo que interesa a esta Comunidad, no a sus partidos políticos, ni a su presidente, ni al jefe de la oposición, sino a los ciudadanos, es tener un buen Gobierno, estable, que sea capaz de hacer reformas y de aprovechar la oportunidad de los fondos europeos”. En este punto, Igea aprovechó para recordar que “este Gobierno es capaz de gestionar momentos difíciles, de aprovechar oportunidades y de generar nuevas dinámicas con políticas de empleo, culturales, y sanitarios, durante la crisis más complicada que ha tenido no solo nuestro país, sino todo el Universo”. “Este Gobierno es un buen Gobierno y si alguien plantea una alternativa, tiene que ser mejor. Y de momento no la hay”, zanjó.