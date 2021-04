Francisco Igea. / S. Martín

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, prometió este viernes “seguir tomando medidas” tras el fin del estado de alarma, previsto el próximo 9 de mayo, y situó “a mediados de verano” la vuelta a la “vida normal” en la Comunidad y el fin de las restricciones a la movilidad.

Igea, que efectuó estas declaraciones desde la Delegación Territorial de Salamanca, criticó el fin del estado de alarma anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, recordando que se comprometió con su partido, Ciudadanos, a dotar de herramientas a las comunidades autónomas para que votaran a favor de su implantación. “Lo que no pueden hacer es incumplir sus promesas, porque estamos generando un estado de desafección en la ciudadanía. No pueden decir una cosa y la contraria en cuestión de días. Es incomprensible”, valoró el vicepresidente.

El portavoz de la Junta recordó que en estos momentos la incidencia “es alta, aunque está bajo control”, pero advirtió que “hay comunidades, como País Vasco o Navarra, que tienen la incidencia disparada y necesitan la mismas herramientas. No podemos vivir en un país en el que los ciudadanos tienen derechos diferentes en función de donde vivan”, manifestó.

Por esta razón, Igea insistió en que, desde la Junta de Castilla y León, seguirán “trabajando como hasta ahora”, ya que “nunca” han dejado de tomar medidas. “En más del 90 por ciento de los casos hemos obtenido una ratificación judicial y nuestra obligación es, dentro de la ley, tomar medidas. Esta administración nunca se ha apartado de esa responsabilidad. Son tiempos difíciles, pero tomamos decisiones y asumimos su coste político. Hay quien entiende esto como un fin para sacar réditos o aplausos, pero nosotros estamos para proteger la vida y la salud de los ciudadanos, y también su economía”, manifestó, asegurando que será así “independientemente del escenario”.

Ritmo de vacunación

Por otro lado, el vicepresidente Igea quiso felicitar a las autoridades y al personal sanitario por la “excelente campaña de vacunación” que se está llevando a cabo en la Comunidad. “Esperamos que el ritmo de suministros nos permita volver a la vida normal a mediados de verano, ya que estamos vacunando a diario a casi un uno por ciento de la población de la Comunidad”, cifró el portavoz de la Junta, que tiene como objetivo haber vacunado entonces al 70 por ciento.

Igea aseguró que entonces la Comunidad recuperará la movilidad, y con ella, la mayor parte de la actividades en los sectores más afectados por la crisis económica, aquellos relacionados con el turismo y la hostelería. Eso sí, condicionando este término a “cómo estén los hospitales”, por lo que descartó, por el momento, replicar el retraso del toque de queda a las 23.00 horas, como en Galicia. “Hay muy poca gente que tenga más ganas que yo de anunciar medidas de relajación. De salir a rueda de prensa y decir: ‘Señores, todo abierto, esto se ha acabado’. Creo que ese día voy a llorar”, manifestó el vicepresidente.

Enfado de la hostelería

Franciso Igea no dudó en mostrar su “agradecimiento y comprensión” a los profesionales del sector de la hostelería, muy beligerantes con algunas de las medidas tomadas por la Junta de Castilla y León. “Entiendo el enfado, y muy bien. No me afecta en lo personal, aunque recibimos muchas críticas, tanto como administración como por encarnar la voz de la Junta, como es mi trabajo. Hemos llegado a acuerdos con los hosteleros con ayudas directas para el sector y los cumpliremos”, prometió.

Sin embargo, Igea quiso matizar que todas las decisiones que se han tomado están basadas en criterios científicos. “Esta comunidad ha publicado todas las actas y si alguien tiene curiosidad de saber si estas medidas o no están recomendadas por expertos, las tiene a su disposición. Hay cierta leyenda sobre los resultados en otras comunidades. Me gustan las leyendas, pero más los datos. En Castilla y León ha bajado menos el PIB, el descenso del empleo es menor y mortalidad evitable es mayor”, resumió. De hecho, cifró en 1.5000 personas la mortalidad evitable de otras comunidades, por 400 en la castellano y leonesa.

“Eso son los números, esa es la verdad. No son aplausos ni pancartas. PIB, paro y mortalidad evitable”, incidió Igea, apuntando que en comunidades “como el País Vasco” están teniendo problemas. “Que las medidas restrictivas tienen efecto es indiscutible. No puedo poner a Miguel Bose a la misma altura que ‘The Lancet’. Es mejor encontrarte tu foto en una botella de cerveza que en una diana. Nadie lo entiende mejor que yo. Pero mi responsabilidad es velar por la vida de los ciudadanos. Mientras estemos aquí, seguiremos a pesar de lo enfados”, sentenció.