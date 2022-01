Igea asegura que el si el PSOE “compra” sus proyectos y lo hace “más que el PP” pactaría con ellos

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, visitaron el Museo Adolfo Suárez y la Transición en Cebreros. Ávila, 15-01-2022 Foto: Ricardo Muñoz-Martín

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró que si el PSOE “compra” los proyectos de ley de este partido para esta comunidad y sus reformas, y le “compra más que el PP”, pactaría con esta formación política para volver a entrar en el Gobierno tras las elecciones del 13 de febrero.

Así lo indicó Igea en una entrevista a Servimedia, donde afirmó que no va a “pactar nunca para que no ocurra una cosa”, refiriéndose a que no pactaría con formaciones políticas para evitar que PP y Vox gobiernen Castilla y León. “Yo estoy aquí para hacer avanzar mi política, no la tuya ni la del otro, la mía”, aclaró, al tiempo que insistió en que no va a pactar “para que no gobierne otro, voy a pactar para que gobernemos nosotros todo lo posible”.

“Nadie puede tener duda de que nosotros hemos gobernado todo lo posible en la comunidad y nuestra intención es seguir gobernándola con nuestra potencia, con nuestra capacidad de influencia, y también nuestra capacidad de decisión, pero nuestra intención no es estar en política para que el otro no gane, nosotros salimos a ganar, nosotros salimos a hacer nuestra política”, dijo.

Preguntado sobre si pactaría con el Partido Popular si su candidato a la Presidencia de Castilla y León no fuese Alfonso Fernández Mañueco, Igea dio la misma respuesta que en el caso del PSOE, pero matizó que, en este caso, le “va a costar” porque se “ha apretado el botón nuclear” en esta comunidad y “esto no nos puede volver a suceder”, no se puede “poner en juego la estabilidad y los intereses de los ciudadanos de una manera tan alegre”.

Según Igea, la primera parte de la negociación tras las elecciones de 13 de febrero es el acuerdo político y cómo “avanzamos en nuestras reformas”, luego hay que negociar quién tiene la “capacidad de dirigir esto”. “De momento, los únicos que hemo demostrado la capacidad de dirigir esto con sensatez somos nosotros”, apuntó.

“Nosotros creemos en nuestra capacidad para dirigir la acción de gobierno porque, de hecho, lo hemos hecho”, aclaró, al tiempo que afirmó que lo que “seguro que no va a ocurrir es que le voy a dar ese poder a una persona que se ha mostrado deshonesta al nivel de deshonestidad al que se ha mostrado Mañueco”, sugieriendo así que si Ciudadanos es decisivo no le haría presidente.

Igea aseguró coincidir con las declaraciones de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en las que tildó de “error” dar la presidencia de las cuatro comunidades autónomas que gobernaban con el PP. De hecho, recordó que él ya dijo esto en 2019, pero subrayó que “no es el momento” del “ya lo dije” y que esto no le produce “ninguna satisfacción personal”.

“A mí lo que me produce satisfacción personal es que estemos trabajando juntos ahora para conseguir un buen resultado para cambiar las cosas”, celebró. En este sentido, comentó que la “obligación” de su formación es “tener presencia y trabajar juntos”. Hoy todos trabajamos juntos porque entendemos que este proyecto político es más necesario que nunca y yo creo que eso es bueno”, concluyó.