El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. / R. Cacho

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió a los ayuntamientos que organicen fiestas solo si son capaces de cumplir con las normas y las restricciones para la prevención del COVID. En concreto, hizo un un llamamiento a los alcaldes para “extremar” la prudencia en los periodos festivos, tras comprobar el aumento de la incidencia en algunos municipios tras las fiestas y las no fiestas como ha ocurrido en Peñafiel y Pollos, en la provincia de Vallladolid. “Queremos lanzar un mensaje de responsabilidad y que eviten, en lo posible, las actividades en las que no se puede controlar la formación de aglomeraciones y el incumplimiento de las medidas en vigor”, significó.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea apostó por realizar las actividades, enmarcadas en las fiestas, que sean “compatibles” con la normativa aprobada por la Junta. En este sentido, el vicepresidente de la Junta señaló que el pasado 12 de agosto mantuvo una conversación con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la que le dijo que la previsión era que no se iban a rebajar las restricciones después del 30 de agosto, como así ocurrido.

En cuanto a la petición de Puente de flexibilizar las medidas para las fiestas de la capital vallisoletana, Igea declaró que todos los municipios tienen que cumplir las normas con la misma intensidad. “No hay una vara distinta de medir por que sea una ciudad u otra. No se trata de ser flexibles o no, sino que pedimos a todos que cumplan con las restricciones. De lo contrario, sería una muy mala señal”, afirmó.

También pidió responsabilidad para los jóvenes. “Hay que mantener una actividad razonable pero siendo capaces de evitar esas escenas que generan un incremento del riesgo de transmisión y que, además, generan gran parte de esa afección entre quienes sufren la enfermedad”, precisó.

En todo caso, Francisco Igea subrayó que lo importante es evitar que se produzcan los brotes, que tienen una relación “evidente” con la celebración de las fiestas. “Nos gustaría que los ayuntamientos no nos pidieran, si fuera posible, fiestas, primero, y cribados, después”, destacó. De ahí que incidiera en el mensaje de que los consistorios deben ser capaces de organizar las fiestas con seguridad. “La cogobernanza también vale para los municipios por que están claras cuáles son las normas y las restricciones”, concluyó.

Además, señaló que la Junta tramita “varias” sanciones contra ayuntamientos por haber programado actividades que no están dentro de la norma. En concreto, citó un caso en la provincia de Valladolid, donde un pueblo será sancionado por organizar una procesión no permitida.