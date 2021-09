Igea pide al PSOE una propuesta sanitaria y asegura que “el dinero no va a ser el problema”

El vicepresidente reclama a la oposición que “deje de mentir y calentar el ambiente” porque hay “cosas que no se pueden hacer

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), demandó hoy a la oposición socialista que haga una propuesta para la mejora de la atención primaria en la Comunidad y “deje de mentir y calentar el ambiente” con medidas que “no se pueden hacer”.

“El dinero no va a ser el principal problema”, sentenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pero ante la reunión entre la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el Grupo Socialista, aun por conocer la respuesta del PSOE a la misma, subrayó que no se pueden contratar más médicos porque no los hay y que han solicitado al Gobierno aumentar las plazas MIR.

A la critica socialista de los sueldos de los profesionales y el abandono de la Comunidad, argumentó, como ejemplo, que en Segovia hay un médico que tiene un sueldo de 10.000 euros al mes. “No va a ser el problema el dinero”, aseveró.

Tras recordar al PSOE que cuando gobernó en 1983 tenía un decreto de frecuentación a los consultorios, señaló que en las 120 propuestas del grupo de trabajo se han incluido las presentadas por los socialistas ante de su salida del mismo.

Tras la reunión entre Tudanca y Fernández Mañueco el pasado martes, el socialista reiteró que antes de sentarse se tiene que retirar el plan de reordenación sanitaria cmo se acordó en las Cortes al aprobarse la propuesta de su grupo.

Sin entrar a valorar si el PSOE acudirá a la reunión con Casado, en la que también estarán el propio vicepresidente y portavoz y el consejero de Economía y Hacienda, ya que “parece sensato que éste quien maneja el presupuesto”, insistió en pedir a la oposición propuestas como si quiere un médico por habitantes o por kilómetro cuadrado.

Por último, remarcó que no se han producido recortes, ni se plantean, y que Ciudadanos “nunca ha dicho” que se fueran a cerrar los consultorios, sino a ordenar la asistencia en ellos. “Van a ir los médicos a los consultorios y a los domicilios, si es necesario”, concluyó.