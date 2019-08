Igea se compromete a mejorar los sistemas de información para armonizar las listas de espera y reducir las diferencias

El vicepresidente de la Junta adelanta que todos los pacientes en espera “aparecerán” en las estadísticas, no sólo los estructurales

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. / R. Cacho

El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, se comprometió este lunes a mejorar los sistemas de información entre la Administración y los centros hospitalarios para armonizar las listas de espera y reducir las diferencias existentes. “Mejorando la comunicación sabremos donde actuar”, indicó.

Al igual que afirmó en el Consejo de Gobierno del 1 de agosto, Igea reiteró que los registros de pacientes en espera no reflejan “adecuadamente” los datos, según los cuales 8.928 personas no figuraban en la lista de espera estructural para operarse, sino como enfermos que rechazaban de forma voluntaria o por cuestiones clínicas pasar por quirófano, por lo que la cifra total al cierre de junio se sitúa en 31.073, con una espera media de 80 días. De la misma forma, la lista de espera de consultas es de 179.014 y no de 118.419 pacientes, como figuraba en la lista estructural, con una demora media de 122 días.

En ese sentido, el vicepresidente remarcó que a partir de ahora se publicarán los datos de todas las listas de espera, “de forma periódica”, por lo que se podrá conocer la evolución y la situación. Además, se difundirán a lo largo de este mandato los índices de eficiencia y rendimiento, a través de indicadores como las actuaciones por facultativos o los índices de complicaciones, reingresos, mortalidad o infecciones. Igualmente, se realizarán seguimientos por hospitales. El objetivo, insistió, es que todos los pacientes en espera “aparezcan” en las estadísticas, no sólo lo estructurales.

Igea señaló que tanto los profesionales como los ciudadanos podrán conocer un mayor número de datos sobre el sistema sanitario de Castilla y León, una política que se enmarca, añadió, dentro de la “transparencia” que promulga su departamento. Así, se publicará también un esquema con el “grado de ejecución” de las cien medidas del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Ciudadanos.

En la actualidad, y según los datos publicados este lunes por la Junta, de los 31.073 pacientes totales en listas de espera quirúrgica, los hospitales de Salamanca (5.531), León (4.888) y Burgos (4.874) lideran esta clasificación, con sendas demoras medias de 110, 91 y 108 días. Por especialidades, una tercera parte, 10.281, corresponden a Traumatología, seguidas de Cirugía General y digestivo (5.780) y Oftalmología (5.395).

Asemás, reiteró que en el marco de la transparencia, su Consejería ha tramitado “todas las peticiones” que han llegado en base a la ley y que serán publicadas próximamente. Entre ellas, citó una presentada por la organización agraria Asaja sobre la figura de ‘agentes de desarrollo’, que ya está en manos de la Inspección General de Servicios y de la que se ofrecerá información al respecto. “Ninguna petición quedará sin respuesta. Es nuestro compromiso”, concluyó.