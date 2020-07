Igea ve urgente “alejarse del sindicalismo rancio” y una nueva administración tras las últimas elecciones

El vicepresidente de la Junta afirma que no existe un proyecto de izquierdas para la nación española y reivindica el compromiso con el territorio

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, en imagen de archivo. / R. Cacho

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ve “urgente” un proyecto de “igualdad, moderno, con servicios públicos eficaces y evaluación de políticas”, así como “alejarse del sindicalismo rancio” y apostar por una administración del siglo XXI, “transparente y profesional”.

Esta es una de las conclusiones que Igea publica este lunes en su perfil de Twitter tras las elecciones de este domingo en Galicia y País Vasco, en las que Cs no obtuvo representación y donde la coalición con el PP consiguió cinco escaños en la cámara de Vitoria.

A su juicio, no existe un proyecto de izquierdas para la nación española. “Su alianza con el nacionalismo le ha convertido en su socio secundario en todas partes”, afirmó Igea, quien extrajo como primera lección para PP, Podemos, PSOE y Cs que no se gana en las comunidades sin contar con estructura y el compromiso en el territorio.

“Imponer candidatos, desoír a militancia y gobernar desde dentro de la M30 como si no hubiera vida inteligente fuera no es una buena idea”, añadió. “España lleva 40 años de autonomías y este hecho no puede ser ignorado. Los que creemos en la igualdad de derechos de los españoles y el proyecto común tenemos la obligación de actuar conscientes de esa realidad. Al nacionalismo se le combate desde el territorio”, indicó.

Finalmente, Francisco Igea indicó que algunas estrategias desvinculan a los territorios de los partidos nacionales y fomentan la creación de partidos provinciales y nacionalistas. “La política es el arte de lo posible, las estrategias imposibles no son política”, concluyó.