El alcalde de Igüeña espera que los beneficios de la venta de las viviendas en Tremor empiecen a notarse este verano

Tremor de Arriba inició el pasado 2020 una iniciativa que, además de regularizar la situación, suponía una repoblación de la localidad minera. Se trata de la venta de un total de 140 viviendas particulares situadas en el antiguo poblado minero por poco más de 3.000 euros.

En unos meses, la noticia había corrido por todo el país y familias de distintos puntos de España llamaban al Ayuntamiento de Igüeña preguntando sobre si esta oferta era cierta. En poco tiempo, completaron la venta de los pisos que guardaban una situación particular: esos pisos existían físicamente pero no estaban registrados.

Por ello, el Ayuntamiento de Igüeña decidió resolver esa situación poniendo en venta esas viviendas a un precio que a muchos les hacía sospechar sobre su veracidad.

La venta de más de un centenar de pisos hacía pensar que la localidad de Tremor, que vivó de la minería durante muchos años, volvería a poblarse y a llenarse de vida, sin embargo, la llegada de la pandemia retrasó los plazos de la rehabilitación de las mismas e impidió la movilidad de los propietarios. Es por eso que, el regidor del municipio asegura que "la venta de esos pisos no se ha notado todavía todo lo que se va a notar porque estos años no han sido los más ideales".

Presa explica que "los compradores no han tenido posibilidad de movilidad en muchos casos, en otros la falta de materiales para las obras de restauración ha sido un problema". No obstante, ese impacto en la vida de Tremor "se empezará a ver a partir de este verano, aunque tenemos claro que la mayoría de las casas no son primeras viviendas, si no vacacionales".

Lo importe "es que conseguimos legalizar la situación y ya se están arreglando fachadas y cubiertas". Un dato a destacar es que se han vendido un total de 15 propiedades a compradores que llamaban preguntando por esas viviendas y acabaron comprando otras en esta zona, según informan fuentes municipales.

Municipio de Igüeña

Tremor de Arriba se encuentra en el municipio de Igüeña. Localizado en el Alto Bierzo, junto al río homónimo, en la cuenca del Boeza (principal afluente del Sil por la izquierda, que se une a este en las inmediaciones del a Fortaleza Templaria de Ponferrada), este término municipal tiene una extensión de 206 kilómetros cuadrados y una población de 1.223 habitantes (rozaba los 4.000 en los años 60 del siglo pasado).

Esta población se asienta principalmente en varios núcleos: Almagarinos, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (uno de los pueblos con el nombre más largo de España), Espina de Tremor, Igüeña (la cabeza del municipio), Pobladuda de las Regueras, Quintana de Fuseros (donde hay un colegio -o “centro rural agrupado”- que da servicio a la zona), Rodrigatos de las Regueras y Tremor de Arriba; este último, es en el que se han regularizado las mentadas 140 viviendas. (Tremor de Abajo pertenece al municipio de Torre del Bierzo.)

Otras dos localidades, Los Montes de la Ermita y Uridales de Colinas, se encuentran deshabitadas desde los años 60. No hay constituidas en dichos lugares juntas vecinales, por lo que, aunque (al menos en Los Montes) sea posible ver algo de movimiento dado que algunos propietarios siguen dando uso esporádico a esas propiedades, son dos síntomas visibles de la llamada España Vaciada. Uno de estos idílicos pueblos de montaña, la localidad de Los Montes de la Ermita, fue el escenario en el año 1.982 de la película “Los Montes”, de José María Martín Sarmiento, una de las obras con las que este autor ha retratado la vida rural en la montaña leonesa.

Vida en el mundo rural

El Ayuntamiento de Igüeña tomó en los primeros compases de la crisis sanitaria, cuando los negocios se vieron obligados a cerrar, medidas de apoyo a la hostelería y restauración del municipio, facilitando una línea de 300 euros. “Hemos hecho lo que hemos podido, con las pocas competencias y bajo presupuesto” con el que cuentan, explica Alider Presa, su alcalde.

“Bares y restaurantes [en el mundo rural] son más que negocios”, explica Presa: son lugares de socialización y encuentro. “El pueblo que cierra el último bar, empieza a tener muchos problemas”, lamenta el regidor de Igüeña.