El campus de Ponferrada concluye la III edición del máster en viticultura

Imagen de unas viñas

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) acogerá mañana sábado 17 de julio la clausura de las clases presenciales de la III edición del Máster Viticultura, Enología y Gestión de Empresas Vitivinícolas, en una ceremonia que contará con un ciclo de conferencias que se desarrollarán de 9.30 a 14.30 horas.

El programa de la jornada contempla la intervención de la profesora de la ULE, Mª Carmen Rodríguez Santos, con la charla ‘Comunicación en la industria del vino’, del responsable de las Bodegas Pérez Caramés S.A, Pablo García Barredo, con la clase ‘Comercialización de vino ecológico’ y del investigador sefardí y coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, Itzjak Benabraham, que impartirá la conferencia ‘El vino en Sefarad, historia y presente’.

Desde hace 29 años Benabraham se dedica a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefardí. Es miembro de AEEHJ / Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, y de las Jewish Genealogical Society de Toronto y New York. Ha ofrecido conferencias en Madrid, Barcelona, León, Ponferrada, Sevilla, Zamora, Rota, Tel Aviv, etc… así como a través de muchas webinar durante este último año, en Buenos Aires, Colombia, México, EE.UU., etc. Desde que se aprobó la Ley de nacionalidad española para sefardíes y descendientes de los mismos, ha colaborado con 26 despachos profesionales en la elaboración de los informes motivados solicitados por el Ministerio de Justicia, con relación a la pertenencia de los apellidos al linaje sefardí, realizando investigación de 1.400 apellidos diferentes. Actualmente, ha iniciado diversos proyectos en el sector del turismo cultural, como la app SEPHAR, y una biblioteca digital, BIVIR, para la que cual ya dispone de 17.700 referencias (libros, artículos, tesis, etc), todo ello en el marco de un proyecto que ha calificado como ‘Sefarad es memoria’.

El acto contará con la presencia de la Vicerrectora del Campus de Ponferrada, Mª Pilar Marqués, el Director de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la ULE, Pedro Aguado, y la directora del máster y el coordinador de los estudios, los profesores Montserrat González Raurich y Javier Anadón.

Un apuesta por la práctica

En total han sido nueve alumnos los que participan en esta promoción de unos estudios que se comenzaron a impartir en el año 2018, en una zona que cuenta con un gran potencial en el sector vinícola. Todos ellos continuarán su formación los próximos meses con las prácticas en empresas u organismos del sector y pondrán el colofón a sus estudios con la defensa del TFM en febrero del próximo año 2022.

El Máster, que cuenta con la participación de 60 profesores procedentes de distintas universidades y del contexto empresarial, ha contado en esta edición con algunos cambios en la programación, apostando por los contenidos prácticos e incrementando el número de horas dedicadas a la viticultura ecológica y al proceso de elaboración de vino. Concretamente, los estudios del máster se han organizado en tres grandes áreas temáticas: `Viticultura’, ‘Enología’ y ‘Gestión y comercialización en la industria vitivinícola’.

El objetivo del Máster es proporcionar una formación teórica y práctica en los avances tecnológicos aplicados e implantados en el sector vitivinícola, así como en la gestión empresarial y comercialización de los productos, contemplando aspectos tales como viticultura de precisión, agriculturas alternativas, desarrollo de productos (I+D+i), gestión medioambiental, seguridad laboral, sistemas de calidad y seguridad alimentaria, estrategia empresarial, fiscalidad, gestión de ayudas, investigación de mercado y legislación nacional e internacional.

Todas aquellas personas interesadas en participar en la IV edición del Máster pueden solicitar ya la preinscripción a través de la página web http://masenopon.unileon.es