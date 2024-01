El ILC culmina con ‘Caza mayor y menor’ la recuperación de la narrativa de Antonio Valbuena

Instituto Leonés de Cultura

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial culmina la recuperación de la obra narrativa de Antonio Valbuena (1844-1929) con la publicación del libro Caza mayor y menor. Vivencias y recuerdos de la Montaña Leonesa, tercer número de la biblioteca dedicada a este escritor natural del desaparecido pueblo de Pedrosa del Rey.

La iniciativa de rescatar el legado literario de quien fuera uno de los más conocidos y populares autores españoles de los siglos XIX y XX nació en enero de 2021 con la edición de Rebojos. Cuentos de la Montaña Leonesa, al que siguió un año más tarde Parábolas. Cuentos de las comarcas leonesas.

Caza mayor y menor, ya a la venta en librerías y en la sede del ILC, constituye -subrayan desde la entidad dependiente de la Diputación de León- probablemente el libro más pegado al territorio de los tres que hasta ahora conforman la colección, puesto que narra experiencias y acontecimientos reales, vividos o presenciados por el propio Valbuena y acaecidos en su mayor parte en parajes y localidades de la Montaña Oriental Leonesa.

En esta obra, su autor no suele disfrazar los nombres de los pueblos -como hacía en otras- sino que Prioro, Riaño o el valle de Valdeón figuran como tales, así como diversos personajes de la zona como alcaldes, sacerdotes o cazadores célebres. Antonio Valbuena publicó el libro en 1913, cuando ya se acercaba a la ancianidad, un momento en que decide volver la vista atrás y recordar sus años de niñez y mocedad en Pedrosa y alrededores.

Los relatos versan, en concreto, sobre el tema de la caza, a la que tan aficionado era el escritor (de las perdices, las palomas o los faisanes, y del jabalí, el lobo y hasta del oso), aunque también sobre diversas costumbres, deportes y festividades tan propias de la comarca como son los aluches, el juego de los bolos, las peleas de toros o el canto del ramo, ofreciendo por tanto referencias etnográficas, históricas, sociales y lingüísticas sumamente interesantes para los lectores e investigadores actuales.

Además, Antonio Valbuena describe con gran detalle cómo eran los paisajes, los cultivos y el día a día de estos valles a principios del siglo XX, con escenas tan bellas como una ascensión al emblemático monte Espigüete. En otro pasaje narra un viaje desde Madrid a León en tren, con todas sus incidencias, y describe con precisión el ambiente que vio en La Virgen del Camino en día de romería.

Como en otras obras surgidas de su pluma, el autor de Pedrosa del Rey vuelve a incidir en la crítica ante los abusos, las injusticias o la ignorancia que detecta en distintos ámbitos del poder, reprobando con vehemencia la conducta de políticos, alcaldes y, cómo no, de académicos. Asimismo, el carlista Valbuena muestra su defensa a ultranza de la fe católica, otra nota del todo característica en su producción literaria y periodística.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, califica el libro como una “obra espléndida” que recoge “muchas señas de identidad” y que “lejos de ser solo un tratado cinegético, como parece indicar el título, abarca múltiples realidades de los pueblos de la Montaña Oriental hace ahora más de cien años”. Martínez Morán lo considera “un regalo de Reyes” para los lectores amantes de lo leonés y de la buena literatura.

Como el resto de obras que integran la Biblioteca Antonio Valbuena, Caza mayor y menor cuenta con un estudio preliminar a cargo del profesor Joaquín Serrano Serrano en el que analiza con todo detalle tanto el contexto histórico, social y literario en el que nacen estos relatos como las principales claves y temas de los mismos, sin olvidar los criterios de edición llevados a cabo en esta obra supervisada editorialmente por el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo.

Entre los temas más singulares de cuantos se abordan en el libro, Joaquín Serrano Serrano señala la precisa descripción del chorco de los lobos de Valdeón, el alegato a favor de la nobleza y limpieza de la lucha leonesa (“he presenciado más de doscientos aluches en los que habrán tomado parte de tres a cuatro millares de luchadores y no he visto ninguna desgracia. Ni el más leve percance”, escribe); su curiosísima alusión a la llegada del deporte del fútbol, al que no auguraba éxito alguno; la minuciosa explicación de algunos aspectos de la indumentaria tradicional como puedan ser los barajones o barahones (una especie de ‘raquetas de nieve’) o relatos de título tan asombroso como ¿Pueden cazar los curas?.

Caza mayor y menor puede adquirirse en librerías y en la sede del ILC (calle Puerta de la Reina, 1, León) al precio de 14,50 euros.