La Biblioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada acoge del 1 al 29 de febrero la exposición And the livin’ is easy, una colección de quince fotografías de Beatriz Montes que recogen su visión tranquila y sosegada de las playas del Cantábrico.

Un código QR permite adentrarse en la muestra descargando la canción Summertime, de la ópera Porgy & Bess de George e Ira Gershwin.