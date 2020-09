Inaugurado el One Vanderbilt, rascacielos neoyorquino con vidrios de la berciana Tvitec

El edificio One Vanderbilt de Nueva York. / Tvitec

El edificio One Vanderbilt, situado en la isla de Manhattan, ha sido inaugurado en este mes de septiembre. Tiene 397 metros de alto y para su construcción se han utilizado vidrios de la empresa berciana Tvitec, asentada en el polígono industrial El Bayo, en Cubillos del Sil.

No es la primera ocasión en la que los materiales de Tvitec rozan los cielos de la ciudad que nunca duerme: también en Nueva York, pueden encontrarse vidrios made in El Bierzo en los edificios One South First, Nordstrom, One Manhattan West, entre otros. El hotel Virgin de Nueva York, por ejemplo, luce también en sus ventanas vidrios de cuño berciano.

La proyección internacional de esta empresa llega a los cinco continentes y su facturación anual alcanza los 123 millones de euros. Desde la compañía, cuantifican en un 20% su crecimiento anual.

En el edificio neoyorquino recientemente inaugurado, la aportación de Tvitec fue del doble acristalamiento de la fachada, que cuenta con un sistema de control solar para garantizar eficiencia energética y sostenibilidad; así como los laminados de seguridad para el vestíbulo (que tienen hasta siete metros de longitud.