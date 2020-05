Incibe detecta una campaña fraudulenta a través de SMS relacionada con el covid-19

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) identificó en los últimos días una campaña fraudulenta relacionada con el covid-19 que opera a través de los mensajes cortos de móvil (SMS). Junto al mensaje, el usuario recibe un enlace a una falsa web en la que supuestamente puede solicitar una ayuda económica de entre 350 y 700 euros, aunque el objetivo real de los ciberdelincuentes es conseguir sus datos personales y bancarios.

Esta técnica se denomina ‘smishing’ y el remitente del SMS no viene identificado. El enlace dirige al usuario a una página web que simula ser un organismo oficial, aunque en realidad no es así, ya que el formulario que solicita la información confidencial no utiliza cifrado para proteger las comunicaciones (HTTPS), algo que ninguna entidad legitima haría.

Para hacer frente a esta amenaza, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) recomienda extremar las precauciones y avisar a los empleados para que estén alerta de los SMS que reciban de origen sospechoso, especialmente, si contienen enlaces externos a páginas que solicitan datos personales y bancarios.

Día Mundial de Internet

Por otro lado, Incibe será una de las principales instituciones implicadas en la celebración del Día Mundial de Internet, una efeméride que se conmemora este domingo bajo el lema ‘Internet, salvavidas en tiempos de pandemia’. La edición de este año se centra en “la importancia de estar conectados durante el covid-19” y pone el acento en la ciberseguridad para las empresas durante este periodo.