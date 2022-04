Incibe alerta de los posibles fraudes en la campaña de la renta 2021

Pixabay

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha publicado en la web de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) una recopilación de los posibles fraudes a los que los usuarios de internet se enfrentan durante la campaña de la declaración de la renta 2021, que comenzó este mes de abril.

Entre los más habituales se encuentran los correos electrónicos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria con el fin de infectar ordenadores o conseguir información confidencial de las personas. Las excusas más frecuentes de estos correos incluyen una supuesta devolución de impuestos, un comprobante de transferencia bancaria, una supuesta acción fiscal, una factura pendiente de pago o un comprobante fiscal.

¿Cómo evitar las ciberestafas?

Desde la OSI recomiendan prestar especial atención a los correos recibidos desde, supuestamente, la Agencia Tributaria, especialmente si no son esperados. Así, deberemos revisar cuidadosamente el mensaje (suelen incluir erratas o faltas de ortografía), el remitente y las url (direcciones web) a las que intenten enviarnos, y ante la menor sospecha no realizar ninguna acción y consultar directamente con la Agencia Tributaria a través de sus canales oficiales. En este sentido, desde el Incibe recuerdan que las notificaciones de la Agencia Tributaria generalmente se envían por correo postal, no por e-mail.

Por otro lado, recomiendan tener especial cuidado a la hora de facilitar datos personales, bancarios, números de teléfono o contraseñas, evitando hacerlo ante la más mínima sospecha de que nos encontramos ante un posible fraude.

¿Qué hacer si ya somos víctimas?

En caso de que nuestro dispositivo haya sido infectado, deberemos escanearlo con un antivirus actualizado. Además, el Incibe ofrece un servicio de respuesta y soporte ante incidentes de ciberseguridad.

Por otro lado, si hemos introducido nuestros datos personales y/o bancarios en alguna web sospechosa, es recomendable vigilar periódicamente qué información nuestra circula por la red y, en caso de encontrar datos de carácter personal, ejercer nuestros derechos ante la Agencia de Protección de Datos. En el caso de los datos bancarios, es imprscindible contactar con nuestro banco para hacérselo saber y tomar juntos las medidas pertinentes para cerrar agujeros de seguridad.