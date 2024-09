Indignación de las autoridades en El Bierzo por la decisión de la Junta de permitir el uso de la uva godello en la DO Rueda

Algunas de las autoridades que han acudido este martes 2 de septiembre a la inauguración del Colegio Mayor La Tebaida han mostrado su indignación ante la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir el uso de la uva godello en la Denominación de Origen Rueda.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, señaló que “la D.O. Bierzo tiene la obligación de defender sus intereses en cuanto a lo que es la uva de la comarca, lo que está claro es que ni si quiera se ha preguntado a la D.O. Bierzo qué les parece. Ha habido una petición por parte de la Denominación de Origen Rueda y esa petición es precisamente la que le ha valido al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para autorizar ese cambio en los pliegos, por tanto, me da que ese no es el procedimiento adecuado y, por ello, espero y deseo que impere la cordura y que mayoritariamente la producción de uva godello se siga llevando a cabo en la comarca del Bierzo a través del consejo regulador de los vinos del bierzo”.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha reiterado su oposición a esta decisión y ha destacado que “en el Bierzo se ha hecho un trabajo inmenso para hacer unos caldos extraordinarios y ahora que estamos disfrutando de ese éxito, otras Denominaciones de Origen pretenden aprovecharse de esa uva”.

Ramón ha añadido que “las D.O. tienen que tener en cuenta el vínculo de la uva con el origen y en Rueda eso no existe, pueden hacer vinos extraordinarios con las uvas propias, lo que no tiene sentido es que aprovechen esta uva porque perjudica a la comarca”.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo anunció este sábado que presentará alegaciones contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, publicada el viernes 30 de agosto en el Boletín Oficial de la Comunidad, en la que se autoriza a la Denominación de Origen Rueda a usar la uva godello como variedad secundaria.

El presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, cree que este puede ser “un primer paso” para que Rueda elabore en un futuro vinos de godello y reivindica los orígenes de esta variedad en el Bierzo, donde se lleva usando desde hace años, así como en otras denominaciones como Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrey.

Este lunes Unión del Pueblo Leonés (UPL) también trasladó a las Cortes de Castilla y León su rechazo a la decisión tomada por la Junta de Castilla y León de permitir el uso de la variedad de uva godello en la DO Rueda, hecho que tildan de “provocación” que no hace más que mostrar que la Junta “sigue yendo en contra de los intereses de los leoneses y los bercianos”.

Y es que, según recuerdan en la batería de preguntas que han registrado desde UPL en las Cortes, el pasado viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicaba la Resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), con sede en Valladolid, dependiente de la Junta de Castilla y León, mediante la cual se aprobaba modificar el pliego de condiciones de la Denominación de Origen ‘Rueda’, autorizando a esta DO vallisoletana a usar la uva godello en sus vinos.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja, también mostro su oposición al uso, por parte de la Denominación de Origen Rueda, de la uva godello para sus vinos. El Boletín Oficial de Castilla y León, Bocyl, publicó hoy la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en la que autoriza la modificación de la norma y pliego de condiciones de la DO Rueda.