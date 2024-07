Industria deniega el proyecto de modernización del Castillo de Ponferrada por importe de 2,1 millones

El proyecto solicitado al Ministerio de Industria y Turismo, de modernización y mejora de la eficiencia turística del Bien de Interés Cultural (BIC) del Castillo de los Templarios ha sido denegado al no alcanzar los 50 puntos mínimos de 100 que se requerían. Así lo han anunciado la mañana de este viernes los concejales Iván Alonso y Lidia Coca, que lamentaban la resolución de esta petición, “la última herencia recibida hasta el momento del equipo de Olegario Ramón que por desgracia tampoco es buena”. El proyecto fue presentado por el anterior equipo de Gobierno el 12 de mayo de 2023, “justo antes de las elecciones, con un claro fin electoralista”, señalaba la teniente de alcalde.

“La nefasta política del anterior equipo de Gobierno hace que Ponferrada vuelva a perder una ayudas de vital importancia para uno de nuestros bienes más preciados”, lamenta Coca, que asegura que “este equipo de gobierno lleva trabajado para lo que va a ser la iluminación del Castillo, porque este equipo no tiene problema en trabajar y creemos que por suerte en poco tiempo vamos a poder presentar un buen proyecto de iluminación”, adelantaba este viernes. En esta línea, lanzaba un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, pidiendo “confianza en este equipo de gobierno y que sepan que vamos a tener un buen proyecto de iluminación”.

Por su parte, Iván Alonso ha transmitido su “profunda decepción” por dicha resolución. “Es un jarro de agua fría tremendo, nosotros ya en el presupuesto de 2024 hacíamos por si acaso no nos daban esta ayuda una previsión en el área de patrimonio para con el Castillo, dejando 70.000 euros para la señalación, 28.000 euros para la madera y estructuras y otros 28.000 euros para la climatización”, apuntaba.

Ahora, el Ayuntamiento de Ponferrada recurrirá esta puntuación al considerarla “tremendamente injusta, errónea, errada e inoportuna“. Además, Alonso ha adelantado también que no solo no ha sido aprobada la ayuda para este proyecto sino que ninguna petición de los distintos Ayuntamientos bercianos ha obtenido la puntuación mínima necesaria para recibir ningún tipo de ayuda. En este sentido, Alonso lamentaba “lo que es transición justa, ayudas a zonas de despoblación, zonas periféricas, ahí quedan, en la literatura y sobre todo en la propaganda electoralista de los últimos procesos electorales”.

En cuanto a las bases de la convocatoria, Iván Alonso las ha tachado de “absolutamente terroríficas, pero peor aún es que desde el Ministerio propicien esto. Son unas vergüenza estas bases, no se puede estar diciendo que un municipio no tiene riesgo de despoblación, a eso no se puede agarrar el Ministerio y darle 0 puntos en esa cuestión, tampoco podemos alegar contra este punto porque las bases son tan injustas que tienen en cuenta que el último año hemos subido cien habitantes, lo que no tienen en cuenta es que hemos perdido 5.000 habitantes en los últimos años. Es una cuestión aberrante”, lamenta.

“Por otro lado, si tienes un plan de sostenibilidad turística en destino te puntúan, pero si recibes ayuda te puntúan negativamente. Esta contradicción en las bases nos pasma. Luego encima, sé un punto turístico de información, y puntúa negativamente también. Es algo de locos, contra lo que no podemos luchar porque las bases son lo que son”.

Ante estas cuestiones, el Ayuntamiento presentará alegación, “y al margen de esto, el valor arquitectónico, 13 puntos de 20, alegamos que pretendemos sacar el máximo de esa puntuación. Sostenibilidad general propuesta, de 5 puntos dan 3, entendemos que tenemos la puntación máxima. Lo más llamativo, yo creo que esto es un error, es que en inclusión del BIC en itinerarios históricos, artísticos, o cascos históricos, nos dan 0 puntos de 10, y ahí se han quedado, tan a gusto”. De esta forma, el Consistorio reclamará más de 20 puntos “porque es nuestro deber y lo haremos”.

El teniente de alcalde, Iván Alonso, ha querido dejar una reflexión final dirigida al Ministerio de Industria y Turismo. “Lo que debe pensar el ministerio es que hay mucho trabajo que hacer, ya no solo en las bases sino en esta cantidad abrumadora de solicitudes, 792 proyectos. Otra reflexión al darse cuenta que ningún proyecto en el Bierzo ha tenido la más mínima oportunidad, ¿Qué se está haciendo desee el Ministerio? Dese luego nos gastaría dejar bien claro que el Castillo de Ponferrada es uno de los motores turísticos de toda la región, no se puede despachar un proyecto como se ha despachado”.

Por último, Iván Alonso ha instado tanto al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, como al presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha expresar su opinión al respecto, “porque si esta es la manera que tenemos de defender que nuestro monumento cumple 100 años como monumento nacional y esa es la bofetada que desde el ministerio tenemos que recibir, pues nada”.