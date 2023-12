Infusión de Navidad: Mago Chalupa, la infusión del Bierzo

Infusión ‘Mago Chalupa’. / Pharmadus

Eres del Bierzo si ya me conoces y si no, seguro que algún berciano habrá sacado pecho para hablar sobre mí. Pero por si no te has encontrado a ningún amante de la tierrina (¡que muuuy raro me parecería!) soy El Mago Chalupa, el embajador de los Reyes Magos en la Comarca de El Bierzo y un fan incondicional de La Tetera Azul; los tés e infusiones más especiales desde nuestra tierra…hasta Oriente. ¡Y vaya regalazo me han hecho este año! una infusión basada en mí ¡y estoy muy emocionado! Esta Navidad, en los desayunos, en las sobremesas o incluso en las noches en familia o con amigos, estaré en todas las mesas que quieran tener un pedacito de nuestro Bierzo querido.

¡Sumérgete en la magia de la navidad con MAGO CHALUPA, la Infusión más berciana, una experiencia única que une la tradición berciana y la pasión por los tés e infusiones de La Tetera Azul!

Si eres de El Bierzo, es muy probable que ya hayas escuchado hablar de mí, El Mago Chalupa, el entrañable embajador de los Reyes Magos en la hermosa Comarca de El Bierzo. Mi conexión con esta tierra es profunda, y como un auténtico amante de La Tetera Azul, estoy emocionado de compartir contigo el regalo que me han hecho este año: una infusión inspirada en mi figura mágica.

En esta temporada navideña, MAGO CHALUPA se convierte en la estrella de tus desayunos, sobremesas y momentos especiales en familia o con amigos. Esta mezcla única, elaborada con esmero por La Tetera Azul, transporta a quienes la prueban a través de los aromas y sabores que van desde nuestra querida tierra del Bierzo hasta los rincones más lejanos de Oriente. Su sabor es pura delicia y en cada sorbo se recuerda el confort de la Navidad con dulce aroma y sabor a cacao, un toque de canela y regaliz bajo el sabor del anís estrellado, la manzanilla y el hinojo.

Así que, esta Navidad, deja que MAGO CHALUPA te guíe en un viaje sensorial por la Comarca de El Bierzo y más allá. Con cada sorbo, disfruta de la magia que une nuestras tradiciones locales con la historia universal de los Reyes Magos. ¡Haz que esta temporada sea inolvidable con el toque único de MAGO CHALUPA y la magia de La Tetera Azul!

PVP: 19€

Pack Mago Chalupa: caja + bote de infusión + saco + tarjetón + infusor metálico + galleta miskukis Gisela Backery (cobranding).

Ingredientes: Anís estrellado, canela, hinojo, cacao, manzanilla, regaliz y aroma.

A la venta en la web Pharmadus Store y en Gisela Backery.

Sobre Pharmadus

Hace más de 50 años que Pharmadus convierte las propiedades de las plantas en infusiones con rigor.

En nuestro laboratorio pionero en el mundo, nuestros expertos botánicos desarrollan un proceso único, minucioso y absolutamente natural que maximiza los elementos curativos de cada ingrediente.

Ésta es nuestra forma de trabajar:

_Seleccionamos las distintas variedades de plantas en origen y junto a nuestros proveedores.

_Examinamos sus propiedades organolépticas

y funcionales.

_Creamos nuestras infusiones combinando los ingredientes más apropiados para que además de calidad, eficacia y beneficios curativos cuenten con un sabor y aroma perfectos.

Porque en Pharmadus sabemos que la ciencia y la innovación son las grandes aliadas de la tradición.

Estamos orgullosos de investigar para que cada nuevo producto proporcione a la vez salud, bienestar y evocación.

Producimos con amor, respeto y conocimiento por las plantas para ofrecer la suma de sus propiedades a quienes las saborean.

Y contamos con las certificaciones y reconocimientos más exigentes y prestigiosos.

Somos una compañía responsable con la sociedad, y el medioambiente.

En la elaboración de nuestros productos

Orgánicos

Veganos

Aptos para celiacos

No modificados genéticamente

Envases compostables

Y en nuestras prácticas como empresa:

Trazabilidad

Uso de energías renovables

Comercio justo

Pharmadus nació para ofrecerte conocimiento e innovación en forma de infusiones honestas, seguras y naturales.

Hoy, lo conseguimos a través de la sensualidad, el placer y el universo de La Tetetera Azul.

Y la funcionalidad, el bienestar y el cuidado de Helps.

Sobre La Tetera Azul

La Tetera Azul nació de la pasión por la ciencia de Pharmadus.

Tras 5 décadas siendo pioneros en la investigación sobre las plantas y sus cualidades beneficiosas para la salud.

Quisimos perfeccionar nuestros productos y convertirlos en cápsulas de bienestar y deleite.

Para conseguirlo, nuestros expertos botánicos trabajan mano a mano, y en sus comunidades, con nuestros proveedores, hombres y mujeres que cultivan nuestras plantas con el mismo respeto, amor y cuidado con el que las seleccionamos y las producimos.

Juntos hemos logrado infusiones gourmet/de autor en las que cada persona encontrará su favorita, porque cada una de ellas exhibe un estilo único: de las clásicas a las exóticas. De las cosmopolitas a las zen.

Aromas, sabores y colores que maridan como tés blancos jengibre, o té azul. Infusiones selectas, sedosas, sorprendentes, con fuerza o suavidad, con cuerpo o más ligeras…

Pero todas honestas, seguras y naturales.

Nuestro trabajo es reinventar las infusiones para crear experiencias placenteras y evocadoras.

Infusiones que recrean momentos. Que contienen el poder de sublimar los sentidos.

Que están pensadas para que saborearlas signifique conquistar el tiempo

Y creadas para que acaricien.