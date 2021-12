UCI de un Hospital de Castilla y León / Ical

El 18% de los ingresados por COVID en el Hospital del Bierzo no están vacunados, según los datos facilitados a El Bierzo Digital por fuentes cercanas al complejo hospitalario de la comarca. De los 21 positivos que permanecen en planta, cuatro personas no están vacunadas. Mientras que de los 7 ingresados por gravedad en la UCI, uno de ellos no está vacunado.

Llama la atención que el 86% de los ingresados son hombres. Todos los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos son hombres y dos han sido vacunados con las 3 dosis de Pfizer, otros dos vacunados que han recibido dos dosis de Pfizer y un vacunado con dos dosis, una de Janssen y otra de Pfizer.

De los ingresados en planta solo cuatro son mujeres y hay un total de 17 hombres. Cuatro de ellos no están vacunados, otros tres han recibido solo una dosis (dos de ellos recibieron Janssen y uno de ellos tiene la pauta de Astra Zeneca incompleta), 11 de ellos han recibido dos dosis (seis de Pfizer y 5 de Astra Zeneca) y tres de ellos han recibido las 3 dosis de Pfizer.

Media de edad

La media de edad de los ingresados en planta es de 65 años. La persona más joven que está ingresada en el Hospital del Bierzo a fecha de este 15 de diciembre tiene 58 años y la más mayor 98. La media de edad de la UCI es de 68 años. La persona más joven tiene 54 y la más mayor 80.

La persona que falleció durante el puente de diciembre en el Hospital El Bierzo, era una mujer de 93 años que había recibido dos dosis de la vacuna Pfizer.