Íñigo Vélez: "Va a ser un año muy bonito y muy complicado a la vez"

Íñigo Vélez, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La Ponferradina comienza este domingo la Liga 2023-24, en la que el equipo berciano debutará en Primera RFEF tras el descenso del pasado mes de mayo. Los blanquiazules presentan un equipo casi completamente nuevo (sólo Yuri y Ale Díez continúan) y también habrá una cara nueva en el banquillo: Íñigo Vélez, que atendió a El Bierzo Digital a pocas horas del partido ante el Celta Fortuna que abrirá el telón en El Toralín.

¿Qué balance hace de la pretemporada?

Estoy muy contento, porque es un proyecto muy ilusionante y tenía muchas ganas de estar aquí. Prácticamente la plantilla entera es nueva y eso lo veo de manera ventajosa en el sentido de que todos vienen con muchas ganas de interiorizar la manera de jugar y la idea que vamos a tener. Eso lo han cogido muy bien. La pretemporada ha sido como todas, más allá de resultados: carga de minutos, ideas... y en ese aspecto ya te digo que estoy muy contento.

¿Comparte la visión de que al equipo le ha faltado gol en los partidos del verano?

Sí, pero no me preocupa en absoluto porque en cualquier categoría es muy complicado meter gol, lo que hay que hacer es generar ocasiones y creo que generamos bastante. Tenemos gente como Brais o como Soto, que el año pasado metieron goles, otros de segunda línea como Dacosta o Ernesto... Ahora con Álvaro tenemos un jugador más específico junto con Yuri en la delantera. Al final es como todo, si hubiésemos metido muchos goles y nos hubiesen marcado, estaríamos pensando en el aspecto defensivo. No es algo que me preocupe porque creo que el equipo genera ocasiones y la efectividad, aparte de que se trabaja, esperamos que sea alta.

¿Está contento con la plantilla? ¿Tiene lo que quería?

Sí. Todos los fichajes han sido estudiados tanto por la dirección deportiva como por mí y estoy muy contento con todo lo que ha venido y con la idea que teníamos. Está claro que somos un candidato al ascenso por el descenso del año pasado, por lo que ha sido la Ponferradina en los últimos años, por la afición, por las instalaciones, por el club... Pero también somos conscientes de que en esta categoría hay equipos con un presupuesto mayor y lo que queríamos era que la gente viniese convencida y así ha sido.

¿Alguna vez en su carrera como entrenador tuvo que hacer un equipo nuevo desde cero?

Yo creo que no. Pero ya digo que eso lo veo de manera positiva y como una ventaja. Va a ser una plantilla hecha con una idea de fútbol que es la mía.

Decía Sietes que desciende el club pero los jugadores parece que no descienden. ¿Eso es un síntoma de los tiempos que corre el fútbol y del fin del romanticismo que pudiera haber antes?

Ese romanticismo ya no existe. Ahora es difícil mantener jugadores muchos años en los equipos, aunque aquí tenemos el ejemplo de Yuri. Antes era más normal que se estuviese cuatro o cinco años, incluso casi una carrera en uno o dos equipos. Ahora los jugadores, ya no sólo a nivel nacional, se mueven mucho y ese sentimiento de pertenencia a un club cada vez se ve menos, pero es el fútbol moderno y ya está.

En cualquier caso, ¿confiaba en que se quedaran más jugadores del año pasado?

Cuando llegué dije que los que tenían contrato, hasta que no fuesen traspasados o cedidos, eran parte de la plantilla y del club. Pero claro, al final el mercado te lleva a sitios donde tampoco puedes hacer mucho más. Si un jugador realmente no se quiere quedar tienes que buscar a otro para reemplazarlo. Ya lo dijo Sietes, que ningún jugador decía "me voy a quedar, olvidaos de ofertas", sino que era "si me sale algo...". Al final tienes que ir haciendo el equipo y sabiendo que tiene que haber un plan b, un plan c, un plan d... y en ese aspecto creo que lo hemos hecho bien. En los jugadores que se han ido pienso poco, me importan los que están.

Hablemos de lo que empieza el domingo. ¿Cómo es esta Primera RFEF?

Es una categoría que está mucho más cerca del fútbol profesional y de Segunda División que la antigua Segunda B. Se ha pasado de 80 equipos a 40 y son equipos históricos, con grandes ciudades y grandes aficiones. Es una competición muy atractiva, muy bonita, que hay que seguir mejorando sobre todo en el aspecto económico porque el salto respecto a Segunda es enorme. Pero también es muy jodida, con grandes clubes y donde todo el mundo quiere volver y hacer un gran año. A eso súmale que un 25 por ciento descienden (cinco de veinte). Es muy exigente, pero como yo me lo tomo siempre con optimismo y convencido de que todo va a ir fenomenal, estoy con ganas de empezar ya.

Después de la decepción del descenso, ¿será clave empezar sumando en las primeras jornadas para evitar nervios?

Ganar siempre es importante, mejora todo, tapa lo que está mal y engrandece lo que está bien, pero yo sé dónde estoy y la exigencia que hay. El club, la afición y la ciudad están deseando volver al fútbol profesional y soy consciente de ello, pero yo voy día a día. Mi objetivo es ganar al Celta B, que es el que nos ha tocado en la primera jornada. Por supuesto que si ganamos nos vendrá mejor que si no lo hacemos.

Entiendo que no hay más objetivo que el ascenso...

Sí, está claro. Al final es un equipo que el año pasado descendió de categoría, aunque creo que no era candidato a estar abajo y es un palo enorme. Todos los esfuerzos, no sólo los económicos, van en el sentido de intentar volver al fútbol profesional, pero eso se consigue en mayo o en junio. Ahora mismo yo, sabiendo dónde estoy y la exigencia que hay, sólo pienso en ganar al Celta B.

¿Nota esa exigencia también cuando sale a la calle?

No te creas. Los que me han comentado alguna vez algo ha sido para darme la bienvenida o desearme suerte. A día de hoy, como no hay puntos en juego, todavía se me respeta (risas).

¿Se atreve a poner nombres a los rivales por el ascenso?

Sólo hay que echar un vistazo al mercado: el Depor, el Murcia, el Ibiza, el Ceuta, la Cultural Leonesa, el Nàstic, el Lugo, los filiales, que tienen jugadores de mucha calidad, no sólo sub-23... ¿Qué te voy a decir? Puedo decirte veinte. Es así, va a ser un año muy bonito y muy complicado a la vez.

Para terminar, ¿cómo ha sido su adaptación a Ponferrada y al Bierzo?

Muy bien, porque era un sitio en el que quería estar desde que surgió la posibilidad. Me parecía un club muy serio, humilde, trabajador. Normal, por así decirlo. También hay un ambiente fubolístico en la ciudad increíble que he vivido cuando he venido como jugador y como entrenador aquí. No es una ciudad enorme, pero se ve que hay afición. Sin ir más lejos, hay algo más de 6.000 abonados y aquí hay 60.000 habitantes, es una barbaridad el porcentaje de gente que sigue a la Ponferradina. Luego está el estadio, las instalaciones, la idea... Yo estoy encantado, aunque tampoco es que haya hecho mucha vida porque en pretemporada por la mañana entrenamos y por la tarde estamos aquí metidos haciendo mil cosas, pero cuando ha venido mi familia hemos estado conciendo algo y me han sorprendido gratamente las playas fluviales. A día de hoy estoy encantado y espero seguir así por lo menos los próximos once meses.